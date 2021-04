Real Madrid, lista infortunati infinita: Zidane ha solo 13 uomini

Non inizia al meglio per il Real Madrid la marcia di avvicinamento verso il derby contro il Getafe di domani sera. La lista infortunati, e più in generale degli indisponibili, è infinita: Zidane ha solo 13 giocatori di campo.

Grande periodo sotto il profilo dei risultati per il Real Madrid. Decisamente meno per quanto riguarda i giocatori a disposizione di mister Zidane. I blancos, che nel giro di pochi giorni hanno battuto nel Clasico il Barcellona ed eliminato dalla Champions League il Liverpool, sono attualmente secondi in classifica a -1 dall’Atletico Madrid capolista, e domani sono attesi al ‘derby‘ contro il Getafe per continuare a mettere pressione ai colchoneros.

Non inizia però al meglio l’avvicinamento dei campioni di Spagna alla gara di domani. Zidane infatti nello stilare la lista dei convocati è stato costretto a fare la conta degli indisponibili, tra infortunati e squalificati. Alla fine il mister francese avrà a disposizione solamente 13 giocatori di campo: in sostanza, solamente due sostituzioni per tutti i 90 minuti (portieri esclusi).

L’ultimo giocatore dei blancos a dare forfait, e a rimpinguare quindi la lista degli infortunati in casa blanca, è il laterale francese Ferland Mendy (che si è fermato nell’allenamento di questa mattina). Ramos e Varane sono ancora fermi a causa del Covid, Lucas Vázquez, Carvajal, Hazard e Mendy gli altri in infermeria. Casemiro e Nacho sono squalificati e Zidane domani avrà a disposizione ben poche cartucce da sparare dalla panchina.

Real Madrid, emergenza infortuni. La formazione anti Getafe

Alla luce del forfait di Mendy quindi Zidane rispolvererà l’usato sicuro, quel Marcelo che a fine stagione potrebbe anche salutare Madrid. Al centro della difesa agirà il giovane Chust accanto al già adattato Eder Militao. In attacco tornerà dal primo minuto Isco a sostegno dell’intoccabile Benzema.

Queste le formazioni della partita di domani, in onda sull’app di DAZN a partire dalle ore 21:00.

GETAFE (4-2-3-1): David Soria; Nyom, Djené, Chakla, Olivera; Arambarri, Maksimovic; Kubo, Carles Aleñá, Cucurella; Mata.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Odriozola, Eder Militao, Víctor Chust, Marcelo; Valverde Modric, Kroos; Isco, Benzema, Rodrygo.