Real Madrid, il valore della rosa è enorme: non contano solo i calciatori

Il valore della rosa del Real Madrid è impressionante, sia finanziariamente che qualitativamente parlando.

Il Real Madrid è tornato in semifinale di Champions League, 3 anni dopo l’ultima volta. Stavolta, sarà il Chelsea a contendere ai blancos l’accesso in semifinale, con questi ultimi però favoriti, anche senza il maggior valore della rosa.

La quotazione qualitativa e finanziaria dei giocatori del Real Madrid, infatti, è inferiore a quella del club londinese. Nonostante l’assenza di Cristiano Ronaldo, però, il club madrileno può contare sul migliore centrocampo del mondo, con Kroos, Modric e Casemiro, costati complessivamente appena 66 milioni di euro.

Passando all’attacco, c’è Karim Benzema pagato 35 milioni di euro nel lontano 2009, e che quest’anno sta viaggiando a ritmi impressionanti. Meno prestazionali, soprattutto in fase realizzativa, ma altrettanto decisivi, sono Rodrigo e Vinicius. I due giovani brasiliani, sono costati più dei costi singoli di Modric e Kroos, ovvero entrambi 45 milioni di euro. Ciò, chiaramente, in un contesto di mercato cambiato fortemente alla fine dello scorso decennio.

In difesa, a spiccare nel prezzo sono Militao e Mendy, pagati rispettivamente 50 e 48 milioni di euro. Se il portoghese non sta vivendo una grandissima stagione, il francese gioca titolare nella squadra di Zidane, aumentando il valore anche qualitativo della rosa del Real Madrid.

Real Madrid, il valore aumenta anche con lo stadio

Il valore della rosa del Real Madrid, non si basa solo sui calciatori. Lo stadio è fondamentale per la ricerca di nuovi introiti, che possano permettere al club di acquistare nuovi giocatori, e continuare a vincere.

Il Bernabeu, infatti, è al centro di una ristrutturazione iniziata nell’estate scorsa. Nonostante la pandemia, questa va avanti, con l’obiettivo di finire i lavori per l’estate del 2022. Il focus, è fissato sul nuovo look, nelle tribune ma anche sulla possibilità di cambiare superficie e permettere altri tipi di eventi.

In particolare, lo scopo principale del Real Madrid, è quello di migliorare la fruibilità dello stadio Bernabeu, che se prima della pandemia era usato dalle persone 30 giorni all’anno, con l’ammodernamento dovrebbe esserlo per circa 300 volte.

Il Real Madrid, dunque, come strategia per aumentare il valore della rosa non ha solo quella di acquistare i grandi giocatori, ma anche quella legata alle strutture del club. Fatto sta, che indipendentemente dalla quotazione dei calciatori e del club messi insieme, ancora una volta Zidane e i suoi vogliono fare la storia per conquistare la 14esima Champions League.