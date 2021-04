PSG, futuro Mbappé: l’annuncio ufficiale

Il numero uno del PSG ha rilasciato un commento sul futuro di Kylian Mbappé: le parole di Nasser Al-Khelaifi

Il Paris Saint-Germain è uno dei pochi club di rilievo a restare fuori dalla Superlega. Il club francese non si è ancora esposto, come invece ha deciso di fare il Bayern Monaco. Le società aderenti al torneo d’élite rischiano di esser tagliate fuori dalle competizioni europee. Questo cambierà il mercato della prossima sessione estiva e stravolgerà i piani di molte squadre.

Basti pensare ai due astri nascenti del calcio europeo: Haaland e Mbappé. I due sembravano pronti con le valigie a lasciare i rispettivi club, e invece il loro futuro potrebbe essere completamente diverso. Intanto, il presidente del PSG Al-Khelaifi ha rilasciato un breve commento sul suo giocatore.

Leggi anche >>> Superlega, il Bayern Monaco e PSG fuori dal progetto: il motivo



PSG, Al-Khelaifi blinda Mbappé

Il patron del PSG ha blindato Kylian Mbappé. Nasser Al-Khelaifi è stato intercettato da El Chiringuito Tv e ha risposto brevemente alla domanda sul futuro dell’attaccante francese. “Sì, sicuro resterà“, ha sentenziato l’imprenditore qatariota. Di seguito le parole del presidente del Paris Saint-Germain sul suo calciatore.

Dunque, il giocatore francese rispetterà il contratto stipulato nel 2018. L’attaccante classe 1998 ha un altro anno da trascorrere a Parigi, poi potrà scegliere nuove destinazioni. Ma come già accennato sopra, la nascita della Superlega potrebbe stravolgere i piani di tanti club e dei calciatori. Mbappé resta al PSG, almeno per questa estate. Tuttavia, per blindarlo definitivamente ed evitare una partenza a parametro zero, la dirigenza del club parigino dovrà trovare l’intesa sul rinnovo con l’atleta e il suo entourage.