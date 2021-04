La tattica del 4-4-2 sembra essere ormai superata nella nostra Serie A. La utilizzano in pochi e sembra essere più un palliativo che una base di certezza quasi scientifica.

La Serie A che disprezza o quasi il 4-4-2. Guardando la tattica delle compagini di Serie A, si nota come questo modulo sia ormai una rarità in campo, nonostante ci sia bisogno di tornare a degli schemi semplici e lineari.

In effetti la tattica dei giusti, secondo molti, è di aprire lo spazio con tre attaccanti, oppure di fare la famosa densità di centrocampo, qualcosa che diventa sempre più una strana figura retorica. Il 4-4-2 è l’arma di chi deve fare gioco senza badare a troppi convenevoli, anzi è la base di chi deve far funzionare una squadra.

La tattica preferita per la sua semplicità, o forse la più famosa. Ma, proprio per questo, è una tattica diventata demodé, il 4-4-2 insomma non fa proseliti. Soprattutto se si punta su estetismi di vario genere, questo è un modulo che pare sembra esser usato nell’emergenza o nella confusione.

Lo sa bene Andrea Pirlo, che lo ripropone nella Juventus cambiando gli interpreti, o dando una versione light rispetto ai tempi canonici. Non c’è un’apertura organica, bensì una specie di ritorno poi alla difesa a tre, in base al movimento laterale sulla fascia, oppure c’è qualcuno che si sgancia di più degli altri. Una tattica usata quasi come paravento per altro in campo.

Gli esempi del calcio funzionale

Le formazioni migliori sono quelle che rimangono a memoria. Non fa nulla se queste non hanno mai vinto nulla. Pensiamo, ad esempio, al 4-4-2 di Gigi Delneri che portò il Chievo da neopromossa alle qualificazioni in Europa, passando per qualche giornata da sola in vetta alla classifica. Anno di grazia 2001-2002, Lupatelli in porta… con il numero 10. Difesa con Moro a destra e Lanna a sinistra, D’Angelo e D’Anna erano i centrali.

In mezzo al campo Corini e Perrotta, il genio e il tuttofare. Sulle fasce laterali il fu… Eriberto (poi Luciano) e Manfredini, che ogni dieci minuti si davano il cambio e incrociavano a meraviglia. Attaccanti Corradi e Marazzina, mentre in panchina c’erano i vari Cossato, Legrottaglie, Barone e poi anche Barzagli.

Era un 4-4-2 mica un esperimento nucleare, eppure piacque e fu letale proprio perché la semplicità fu elevata al potere. Non è un caso che, guardando alla Serie A, sia un tecnico esperto a utilizzarlo spesso, ovvero Claudio Ranieri. Che lo utilizza nella Sampdoria con una variante che valuta la tattica sulla sinistra, dove l’ala è figurativa o quasi, per permettere le avanzate di Augello.

Insomma, ritornare al passato ogni tanto non guasterebbe. Soprattutto se le grandi tattiche portano risultati magri, un salto retrò può riportare gioco e risultati.