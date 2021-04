Napoli, Mertens è leggenda: rivedi i gol del migliore di tutti

Dries Mertens diventa una leggenda del Napoli con i 102 gol: raggiunge Antonio Vojak ed ed il migliore fra i goleador della storia. Le reti più belle del belga.

Un belga che diventa il migliore fra i marcatori nella storia del Napoli, anche in Serie A. Già questa di per sé è una storia leggendaria e particolare. La città però ha accolto Mertens come un figlio di Napoli. Lo chiamano Ciro, che è il nome che più identifica i figli del Vesuvio, un po’ come Diego, che è legato alla storia della maglia azzurra. Eppure il belga lo ha superato il Diego più importante della storia del calcio. Mertens è il migliore di tutti, e con il gol alla Lazio ha raggiunto Antonio Vojak, diventando il numero uno fra i marcatori del Napoli in Serie A.

Dal suo arrivo in una trattativa con il Psv, nel 2013, l’attaccante non ha mai smesso di segnare. Nella prima stagione mise insieme 11 reti, e poi 10 in totale in Serie A nelle due successive. Il boom arriva al quarto anno. Sulla panchina del Napoli approda Sarri che lo trasforma in un cannoniere micidiale. Mertens a suon di gol diventa idolo della piazza. Ne mette insieme 28, uno in meno del capocannoniere Dzeko. La squadra supera il record di vittorie consecutive (11), il primato di punti in (83), e chiude al terzo posto in classifica.

Nasce la stella di Mertens, un po’ per l’infortunio di Milik, preso per sostituire Higuain, ma soprattutto per l’intuizione di Sarri, al quale “Ciro” il belga dovrà dire grazie per il primato di gol conquistato con il Napoli. Da quella stagione il funambolo nato a Leuven ha segnato reti pesanti e bellissime. Perle che restano nella storia di un club che adesso ha un nome nuovo in cima alla classifica dei migliori goleador in Serie A.

Mertens è il migliore fra i marcatori del Napoli in Serie A: i gol più belli

Ancora un record quindi per Dries Mertens, che raggiunge Antonio Vojak a 102 gol. Il belga è il miglior marcatore della storia del Napoli e anche in Serie A, ed ha regalato al popolo del San Paolo veri e propri capolavori. Già nel 2015, quando sotto la guida di Benítez, ancora da esterno offensivo, riuscì a recuperare il pallone e finalizzare dopo uno scambio veloce e un dribbling.

Nel 2014, dopo pochi mesi dal suo approdo in Serie A, il belga mise a segno invece una rete straordinaria contro la Lazio. Una delle tante conclusioni da fuori area, che terminò sotto l’incrocio dei pali in un rocambolesco 4-2 ai danni dei biancocelesti

Spettacolare anche la rete segnata alla Stella Rossa dopo un aggancio al volo e un dribbling per poi battere il portiere avversario. Una delle gemme dell’esperienza campana però, è la conclusione sul secondo palo con cui ha trafitto il Barcellona.

Il vero colpo di genio del belga arrivò però contro la Roma. Stop in area di rigore e pallonetto a scavalcare il portiere avversario sul secondo palo. Un gol di rara bellezza che resta forse il più bello del belga con la maglia del Napoli. Sono diventate 102 le sue firme. Quelle di un calciatore che a Napoli ha trovato casa e gloria, e che nonostante gli infortuni continua ad essere determinante. Ora Mertens è il migliore, la leggenda: l’uomo che ha segnato più gol con la casacca del Napoli.