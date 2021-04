Napoli Lazio super gol di Insigne e Mertens: Twitter li celebra – VIDEO

Furia Napoli contro la Lazio, travolta dalle magie di Mertens e Insigne: due gol incredibili che fanno impazzire il web.

É un Napoli esagerato ad aver sgretolato la Lazio nell’ultimo match di giornata. Partita dominata dai partenopei, che hanno mostrato qualità e ferocia agonistica contro un avversaria non semplice da superare. La Lazio è crollata sotto i colpi di Insigne, Politano, Mertens e Osimhen, che hanno messo in mostra tutto il loro repertorio di infinito talento e 5 gol. E’ servita a poco la reazione biancoceleste nel finale. Le reti di Immobile e Milinkovic-Savic hanno reso meno amara la sconfitta, ma certificano tutti i limiti di una squadra che rischia di dire definitivamente addio ai sogni Champions.

Discorso inverso per il Napoli. Gattuso guadagna punti su Atalanta e Milan, resta a sole due lunghezze di distanza dalla Juventus e può crederci. Il suo Napoli è giunto alle ultime battute del campionato in grande forma, e contro la Lazio lo ha dimostrato grazie a gol straordinari, come quelli di Insigne e Mertens.

Napoli, gol e spettacolo contro la Lazio: Mertens e Insigne osannati sul web

Insigne fenomeno. E' uno di quei giocatori che mi piacerebbe vedere all'Inter. Ma alla fine Napoli è casa sua. Sono calciatori che non hanno un costo. E meno male, aggiungerei — Massimiliano Dipasquale (@massidipa) April 22, 2021

Insigne e Mertens, sempre loro. Figli di una Napoli innamorata della coppia gol. Ciro e Lorenzo, troppo spesso messi alla berlina quando le prestazioni non sono convincenti, ma capaci di veri capolavori. Lo hanno dimostrato nel successo del Napoli contro la Lazio, con due gol incredibili. Hanno segnato tutti gli attaccanti in casa partenopea, ma le vere gemme sono dei due uomini di maggiore qualità di Gattuso, che ora punta dritto ad un posto in Champions. Potrebbe essere l’ultimo regalo al Napoli, che sogna, e dice grazie ad una batteria di punte sulle quali rifondare un nuovo corso.

Gran gol di Mertens ma parliamo dell'assist e della giocata di Zielinski.#NapoliLazio — Azzurrissima #ForzaNapoliSempre (@Azzurrissima4) April 22, 2021

Il popolo partenopeo ha sottolineato la qualità delle reti di Insigne e Mertens, ma anche la partita di Zielinski, che nel girone di ritorno ha collezionato assist a ripetizione ed è stato per rendimento il migliore nella truppa di Gattuso.

La rete di Mertens però ha riempito di gioia i sostenitori del Napoli, che hanno sottolineato l’assist di Zielinski, la conclusione di prima intenzione del belga e anche le lacrime del calciatore. La rete è dedicata alla sua nonna, scomparsa di recente.