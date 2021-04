Torino, Belotti nel mirino delle big inglesi: chi lo vuole

Si appresta forse a giocare le sue ultime partite da capitano del Torino Andrea Belotti. Il Gallo a fine stagione forse saluterà i granata, pronto per il salto definitivo in un grande club. Non solo la Roma su di lui, ci sono anche le big inglesi.

Dopo oltre 200 partite con la maglia del Torino e più di 90 gol in Serie A(94 al momento in cui scriviamo) Andrea Belotti potrebbe lasciare i granata. L’attaccante ex Palermo, classe 1993, dopo un’altra stagione da leader vero è pronto molto probabilmente a prendere l’ultimo treno che lo porterebbe in una grande squadra. Se quattro stagioni fa venne trattato dal Milan, con Cairo che sparò la cifra clamorosa di 100 milioni di euro, ora il capitano del Toro sembra destinato a al trasferimento in una big.

12 reti, 6 assist in 30 presenze quest’anno per il Gallo che, nei momenti difficili, si è sempre preso la squadra sulle spalle tirandola spesso fuori dalle sabbie mobili. Belotti però è pronto per il definitivo salto di qualità e a fine Europeo valuterà con Cairo il dà farsi. Su di lui è dato per forte l’interesse della Roma: i giallorossi sono a caccia dell’erede di Dzeko (che lascerà la Capitale) e Belotti è una delle prime scelte del ds Pinto.

Sull’attaccante azzurro però, secondo quanto affermano dall’Inghilterra, ci sarebbero anche due big della Premier League: Liverpool e Manchester United.

Torino, Belotti saluta? Cairo fa la valutazione

Con un contratto in scadenza nel 2022 il presidente Cairo non può pretendere di strappare il grande assegno ai club interessati a Belotti. Il Gallo ha attualmente, stando ai dati Transfermark, una valutazione di 40 milioni di euro, che per forza di cose i granata dovranno rivedere al ribasso dato questo particolare non certo di poca importanza.

Il Sun parla dell’interesse di Liverpool e Manchester United per il capitano del Toro, con il Tottenham che tuttavia monitora la situazione in particolar modo nel caso in cui dovesse partire Kane. In Italia Belotti interessa non solo alla Roma ma anche alle due milanesi, e Cairo spera nell’asta internazionale in estate per poter cedere il suo numero 9 al miglior offerente.

Aggiornamenti importanti in tal senso sono attesi comunque nelle prossime settimane.