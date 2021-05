Udinese-Juve 1-2: Ronaldo decide, Bonucci “Non abbiamo capito niente”

La partita contro l’Udinese è terminata solo da pochi secondi e la Juve festeggia la vittoria arrivata in extremis alla Dacia Arena. Nel post gara Leonardo Bonucci fa autocritica e ai microfoni di Sky rivela: “Non abbiamo capito niente“.

“Se pensiamo che con questa vittoria la stagione sia salva non abbiamo capito niente. Sono solamente tre punti” ha detto Leonardo Bonucci al termine della gara contro l’Udinese. La Juventus festeggia una vittoria arrivata in extremis grazie alla doppietta di Ronaldo negli ultimi 10 minuti. Un rigore del portoghese e una zuccata al 90esimo per rispondere alla rete di Molina arrivata in apertura.

118 goles con @ManUtd 450 con el @realmadrid 103 con @Portugal y a tan solo 1 gol de los 100 con @juventusfc #ElBicho — Daniel Gil (@DanielGil23) May 2, 2021

Il numero 19 della Juventus, intervistato ai microfoni di Sky, fa anche i complimenti all’Inter per lo scudetto conquistato, ma promette battaglia in vista della prossima stagione: “La Juventus si rialza sempre, come ha fatto anche stasera“.

Settimana prossima, a Torino, sfida decisiva per la Champions tra Juventus e Milan, entrambe a quota 69 in classifica (così come l’Atalanta).

