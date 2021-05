Barca-PSG, si gioca fuori dal campo: Neymar e Messi di nuovo insieme?

L’asse Parigi-Barcellona è caldissimo con Neymar e Messi al centro di speculazioni di mercato. Attenzione ai prossimi giorni.

Dopo la sfida sul campo vinta dal PSG contro il Barcellona agli ottavi di finale di Champions League, i due club continuano a sfidarsi fuori dal rettangolo verde. Il nome di Neymar è sempre caldo, così come quello del suo amico Messi.

I due potrebbero ritrovarsi la prossima stagione nella stessa squadra, ma non si sa dove. Potrebbe essere che il brasiliano raggiunga l’argentino a Barcellona, oppure il contrario, con Messi che va da Neymar a Parigi.

Una cosa è certa, l’asse tra le due città e i due club è sempre molto caldo. Certamente, i due quando hanno giocato insieme hanno mostrato sempre grande feeling, formando un’accoppiata fantastica, che poi diventava un trio grazie alla presenza di Luis Suarez.

Neymar e Messi, il futuro è ancora da scrivere

Il futuro di Messi e Neymar e del loro mercato è ancora tutto da scrivere. Al momento, si parla insistentemente di un’offerta di 60 milioni da parte del Barcellona per il brasiliano, più varie, anzi molte, contropartite tecniche. Evidentemente, potrebbe rientrare in questo discorso anche il suo sostituto, ovvero quel Dembelé che in Spagna non ha per niente brillato.

Da parte sua, invece, Messi ha più volte chiesto di riavere maggior competitività nella rosa blaugrana, sia in difesa che a centrocampo, ma anche in attacco vicino a lui. Proprio il nome di Neymar è quello più richiesto per continuare a vestire la maglia che ha indosso da sempre.

Prima del mercato, chiaramente, c’è una stagione da finire, e anche qui il futuro è tutto da scrivere. Neymar, è impegnato col PSG sia in Ligue 1 che in Champions, dove bisogna ribaltare la sconfitta contro il City. La pulce, invece, dopo la vittoria della Coppa del Re, è impegnato nella corsa alla Liga.

Messi e Neymar, dunque, sono al centro delle voci di mercato. Il futuro appare incerto, ma una cosa è sicura, se uno dei due dovesse partire, porterebbe a un vero e proprio terremoto nel mondo del calcio.