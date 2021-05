Scudetto Inter, Lukaku stuzzica Ibrahimovic: il post è virale – FOTO

É ancora Lukaku contro Ibrahimovic: stoccata dell’attaccante nerazzurro allo svedese. Social in delirio.

Lukaku contro Ibrahimovic. Capitolo 3. Sembra una storia da film, una saga che si arricchisce di nuovi episodi. Un dualismo che di sicuro è destinato a durare anche nella prossima stagione. Dopo il duro scontro nel derby fra i due bomber, e i messaggi social dello svedese, arriva la stoccata del belga. Troppo grande la gioia per lo scudetto conquistato dall’Inter, scandito dai record dell’ex Chelsea e United. I suoi gol hanno trascinato i nerazzurri, e il gigante belga è il calciatore più decisivo del campionato.

Dopo la sfilata in macchina con tanto di bandiera fra i tifosi, Lukaku ha continuato a festeggiare il titolo, pensando anche ad Ibrahimovic. Il post dell’attaccante è diventato subito virale, ed alimenta un dualismo nato in una partita e contrasti mai sopiti. L’ultima stoccata però ha scatenato una vera e propria battaglia social fra i tifosi delle due sponde di Milano. Arriverà la risposta di Ibrahimovic?

Leggi anche: Inter, Scudetto e festa: da Amadeus a Cattelan, le reazioni dei tifosi vip

Lukaku, stoccata ad Ibrahimovic: “Ora inchinatevi”

É ancora Lukaku contro Ibrahimovic. Questa volta a distanza, e soprattutto con un titolo in mano per il belga, e un momento delicato nel clan rossonero. L’attaccante di Antonio Conte, fra i migliori in Europa, non ha perso tempo, lanciando l’ennesima stoccata alla punta svedese. É la definitiva vendetta, la frase studiata a lungo, la frecciata che alimenterà nuove tensioni fra i due.

Da interista, Ibra>Lukaku — Christian (@Christian_385) May 3, 2021

RIVEDI IL POST DI LUKAKU CONTRO IBRAHIMOVIC — clicca qui

“Il nostro Dio ha incoronato il Re! Ora inchinatevi” è il testo del messaggio che ha scatenato il dibattito fra i tifosi dell’Inter e del Milan. Un derby social giocato a suon di gol. Quelli degli attaccanti che hanno duellato a lungo a distanza, e che tornano ad infiammare il web. Il momento tanto atteso da Lukaku è arrivato, e Ibrahimovic incassa una stoccata pesante e diretta. Non resta che attendere il prossimo incontro in campo. O forse il prossimo post.

No doubt zlatan is better than lukaku — A M E É R⚔ (@Ameer9Abubakar) May 3, 2021