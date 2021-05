Inter, Scudetto e festa: da Amadeus a Cattelan, le reazioni dei tifosi vip

L’Inter festeggia lo Scudetto e i tifosi vip impazziscono sul web: da Facchinetti, ad Amadeus, Cattelan, Pezzali, Pucci e De Luigi, sono in molti a complimentarsi con Conte e la squadra.

E’ gioia incontenibile per i calciatori dell’Inter, che festeggiano un titolo costruito con un grande girone di ritorno. Le piazze italiane si sono riempite nuovamente dei colori nerazzurri e dalle bandiere da tanti anni conservate in attesa di un nuovo titolo. Lo ha centrato Antonio Conte, con una squadra che ha atteso il triplice fischio nel match fra Atalanta e Sassuolo.

Tanti sono stati i commenti sui social dei giocatori nerazzurri, ai quali si è aggiunto anche Massimo Moratti, ex presidente nerazzurro. Da Hakimi ad Eriksen, passando per Zhang, gli attori protagonisti della magica stagione hanno voluto esprimere la loro gioia per un cammino che si è tradotto nel diciannovesimo titolo. Fra le tante reazioni per lo Scudetto dell’Inter ci sono anche i post social dei tifosi vip. Da Facchinetti a Cattelan, passando per De Luigi, Pezzali, ed Amadeus, in tanti hanno voluto mostrare pubblicamente la loro gioia per la vittoria del titolo.

Inter, la festa scudetto esplode nelle piazze e sui social: le reazioni dei tifosi vip

“Ti amo, sempre e comunque, grazie a tutti”, è il post di Alessandro Cattelan, che non è l’unico fra i tifosi vip a complimentarsi con l’Inter per lo Scudetto. Anche Francesco Facchinetti ha ricostruito il suo pomeriggio di tensione davanti ad uno schermo in attesa del risultato di Sassuolo-Atalanta.

Amadeus ha invece postato una foto con il figlio che si chiama José, in onore proprio di Mourinho. I due indossano le maglie dei calciatori nerazzurri ed esultano con le sciarpe dell’Inter. Gioia incontenibile alla quale si sono aggiunte le dichiarazioni di Massimo Moratti, che ha sottolineato quanto il successo possa aprire un nuovo ed importante ciclo per il club.

Fabio De Luigi ha invece inserito nelle sue bacheche social tutti i post dell’Inter, manifestando la gioia per il successo. Pucci ha invece postato una serie di foto della festa, con delle immagini che lo ritraggono con i calciatori e un vecchio ricordo nella curva nerazzurra. Una gioia incontenibile per i tifosi vip dell’Inter, che hanno partecipato attivamente alle celebrazioni per lo Scudetto. Anche Max Pezzali, storico sostenitore della beneamata, ha postato una serie di video per il diciannovesimo titolo.

