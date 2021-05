Fabrizia Santarelli in lingerie: la “Bona Sorte” mora è pazzesca – Foto

Fabrizia Santarelli affascinante sui social: la “Bona Sorte” mora di Avanti un altro lascia i follower senza fiato.

L’Inter ha vinto lo scudetto con quattro giornate d’anticipo, riuscendo a ribaltare i pronostici di qualche mese fa. Infatti, il Milan è diventato Campione d’Inverno, ma non è riuscito a mantenere il trend della squadra di Antonio Conte. Una chance gettata all’aria, che sicuramente avrà rattristato la tifosa rossonera Fabrizia Santarelli, la “Bona Sorte” mora di “Avanti un altro”.

La modella pugliese è entrata da poco a far parte della crew del programma televisivo condotto da Paolo Bonolis – nerazzurro peraltro – dividendo il palcoscenico con un’altra “Bona Sorte”: Francesca Brambilla.

Fabrizia è diventata popolare grazie al gioco in tv, ma anche per gli scatti che pubblica di tanto in tanto sui social. E quest’oggi ha condiviso uno shooting in black and white davvero mozzafiato.

Fabrizia Santarelli in intimo: la Bona Sorte mora incanta i fan – Foto

La top model ha conquistato i cuori dei suoi follower con un’immagine pazzesca in bianco e nero. Fabrizia Santarelli è stata protagonista di uno shooting in intimo e ha postato un ritratto di sé, che esalta le sue meravigliose doti fisiche. Slanciata dai tacchi e con sguardo affascinante, la Bona Sorte mora lascia i suoi follower senza parole.

E così, in pochi attimi, i suoi seguaci dimostrano tutto l’affetto per la showgirl pugliese, pronta a sbancare nel mondo della tv e diventare ancor più popolare di quanto già lo sia.