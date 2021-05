PSG, rinnovo Neymar smuove il mercato: Mbappé-Messi, destini incrociati

Il rinnovo di Neymar al PSG può sconvolgere il calciomercato del club: Kylian Mbappé non ha ancora prolungato e Lionel Messi può essere un obiettivo raggiungibile.

Il rinnovo di Neymar al PSG può cambiare gli scenari di mercato dei top club europei. Infatti, Leonardo e Nasser Al-Khelaïfi – il presidente parigino – hanno blindato il talento brasiliano, che poteva essere oggetto dei desideri del Barcellona.

📸 #NeymarJr2025 Les photos de la prolongation de Neymar Jr — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 8, 2021

E’ infatti noto che il rapporto tra Leo Messi e Neymar sia ottimo e il Nazionale verdeoro avrebbe voglia di ritornare a giocare con l’argentino. La Pulce è in trattativa con il club blaugrana per definire il proprio futuro, ma non è così scontato che possa restare ancora in terra catalana. Le parti non hanno ancora raggiunto l’accordo e potrebbe essere l’estate giusta per cambiare aria e conoscere un nuovo ambiente, per porsi nuovi obiettivi.

Il Paris Saint-Germain potrebbe essere la piazza ideale per Lionel Messi, per i risultati raggiunti nelle ultime stagioni e soprattutto per quelli che devono ancora arrivare: il pallino fisso della società parigina è ovviamente la Champions League. Ma un trasferimento clamoroso del #10 blaugrana al Parco dei Principi potrebbe essere conseguenziale all’addio di Kylian Mbappé.

PSG, la mossa dopo il rinnovo di Neymar: via Mbappé, dentro Messi?

Nella giornata odierna è arrivato solo l’annuncio del prolungamento del contratto di Neymar, ma i tifosi aspettano e sperano anche quello del bomber francese. Infatti, l’esperienza di Kylian Mbappé al PSG terminerà nel 2022, ma senza un accordo entro l’estate, l’attaccante potrebbe definitivamente lasciare la squadra dopo 4 anni. Sulle sue tracce diverse società europee di notevole importanza, tra cui il Real Madrid. D’altronde, non è un mistero che il sogno di Kylian è proprio quello di ripercorrere la carriera di Cristiano Ronaldo e indossare la #7 Blanca.

Ovviamente, la sua partenza dovrà essere rimpiazzata da un acquisto top, ai livelli dell’extra-terrestre e sei volte Pallone d’Oro. Per questa ragione, il rinnovo di Neymar potrebbe smuovere il calciomercato del PSG: Lionel Messi non è un’operazione da fantacalcio.