Neymar-PSG, deciso il futuro del brasiliano: comunicato ufficiale

Il PSG annuncia ufficialmente il rinnovo di Neymar Jr fino al 2025: il calciatore brasiliano non lascia Parigi e fa una scelta di vita.

Dopo mesi di contrattazione, dichiarazioni e rumors di mercato, il PSG ha ufficializzato il rinnovo di Neymar fino al 2025. L’attaccante brasiliano è stato protagonista di un video per annunciare la notizia ai tifosi e ha indossato per l’occasione una maglia speciale con i numeri della scadenza del suo nuovo contratto.

Il Paris Saint Germain ha pubblicato anche un comunicato ufficiale, dentro il quale ha ripercorso i numeri del suo attaccante sudamericano. Con 85 gol e 51 assist nelle sue 112 partite con il club, il campione 29enne è entrato nella top ten dei calciatori della squadra della capitale francese. Ora è pronto a raggiungere altri grandi traguardi e le sue parole fanno ben sperare.

Neymar-PSG, rinnovo fino al 2025: “Credo nel progetto”

Il contratto del brasiliano sarebbe andato in scadenza il 2022 ed era necessario estenderlo prima dell’estate. Neymar è ora concentrato a chiudere la stagione con l’ennesimo titolo francese, ma resta l’amarezza per non aver raggiunto la seconda finale di Champions League consecutiva. Sarà stata forse la stessa che avrà indotto giocatore e società a prolungare i rapporti e lanciare un segnale forte ai tifosi e ai club avversari.

Il Paris Saint-Germain si conferma intenzionato a blindare i suoi campioni, ma resta da valutare il futuro di Kylian Mbappé, accostato a grandissime squadre europee. Tuttavia, la conferma del #10 fino al 2025 è sicuramente di buon auspicio per i propri supporter. Neymar resterà al PSG fino all’età di 33 anni, quando ormai sarà già abbastanza maturo.

“Sono molto contento di restare a Parigi – le prime parole dell’attaccante dopo l’annuncio –Qui sono cresciuto come persona e come calciatore. Lavorare con questi compagni e con questa società mi fanno credere molto nel progetto. Spero che riuscirò a vincere molti altri trofei per il PSG“.