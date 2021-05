Cagliari Nandez, irrompe una big: doppio affare in vista

Cagliari Nandez, arriva l’offerta giusta: i sardi incassano una proposta importante in una trattativa che coinvolge più calciatori.

Naithan Nandez è uno dei pezzi pregiati del prossimo mercato. Garra uruguaiana e piedi buoni hanno permesso al centrocampista di imporsi subito in una città che spesso riesce ad accogliere i talenti in arrivo dall’estero e pronti a lanciarsi nel calcio che conta. L’ex Boca Juniors ci è riuscito subito, e i suoi numeri testimoniano quanto il Cagliari sia stato bravo a pescare un elemento in grado di fare subito la differenza. Nella passata stagione, nonostante un ruolo che gli riserva compiti più di copertura che di rifinitura, riuscì a mettere insieme 2 gol e 4 assist. Stesso score quest’anno, che potrebbe diventare l’ultimo in Sardegna.

Il Cagliari fino a questo momento ha infatti parato i colpi in arrivo per Nandez. Il mercato alle porte però potrebbe garantire al calciatore una sistemazione in un top club, e ai rossoblu un bottino interessante da reinvestire. C’è infatti una big sul centrocampista di Punta del Este, e la trattativa potrebbe coinvolgere anche un altro titolarissimo di Semplici.

Cagliari Nandez, la Lazio fa sul serio: doppio affare con i sardi

Tare torna a bussare in casa Cagliari per provare a convincere Nandez. Il calciatore sarebbe perfetto per Simone Inzaghi, che in un reparto in cui cerca qualità e verticalità, punta sempre su un calciatore muscolare in grado di sostenere l’attacco e dare equilibrio alla squadra. L’uruguaiano sarebbe perfetto per sostituire Lucas Leiva, e i biancocelesti lo cercarono già in passato provando a strapparlo al Boca Juniors.

Il Corriere dello Sport racconta di un incontro fra Tare e Capozucca, che potrebbe coinvolgere anche un altro calciatore. La Lazio vorrebbe infatti imbastire una trattativa con il Cagliari non solo per Nandez, ma anche per Alessio Cragno. I portieri in rosa non hanno infatti convinto, e i biancocelesti sarebbero pronti a mettere sul tavolo una cifra importante per bruciare la concorrenza e chiudere già i primi due acquisti. Il valore del numero uno di Fiesole è di circa 20 milioni di euro, mentre per il centrocampista il Cagliari ne potrebbe chiedere 5 in più. Un investimento non da poco, che Tare conta di abbassare o di alleggerire con qualche contropartita.