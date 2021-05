L’Inter dovrà proporre il rinnovo a Lautaro Martinez, apparso ieri nervoso in campo e fuori: l’annuncio però crea il caos in casa nerazzurra.

Il rinnovo fra Lautaro Martinez è una priorità in casa Inter. O almeno dovrebbe esserlo. Il Toro ha mostrato in questa stagione di essere indispensabile per Antonio Conte, che nonostante il battibecco di ieri nel match con la Roma, ha saputo coccolare e inquadrare l’argentino. Nulla dipenderà da una lite che resta al campo e non inciderà sul futuro del calciatore. A decidere saranno il club e il nuovo procuratore, che però non vuole ammorbidire la sua posizione.

Le ultime mosse del club non sono piaciute infatti alla squadra. Il taglio degli stipendi arriva dopo le altre richieste pervenute durante la stagione. E, soprattutto, con tempistiche sbagliate. La vittoria dello scudetto sembrava poter portare serenità nell’ambiente, e invece le nubi si riaddensano sul clan nerazzurro, che ha diversi nodi da sciogliere. Fra questi c’è un incontro fra l’Inter e e Camano per parlare del rinnovo di Lautaro. L’agente però, non sembra disposto a venire incontro alle esigenze del club. Le sue parole infatti hanno destabilizzato l’ambiente, e non sembrano aprire ad un possibile ridimensionamento dei costi.

Leggi anche: Inter Roma, lite Lautaro Martinez Conte: caos in panchina – VIDEO

Rinnovo Lautaro, l’Inter incassa le parole di Camano: “Niente previsioni e nessuna promessa”

Per l’Inter il rinnovo di Lautaro dovrebbe essere prioritario. Il condizionale è d’obbligo però, perché le ultime mosse del club testimoniano le difficoltà nel ripartire dopo uno scudetto meritato. Da Conte e dai calciatori. A fare chiarezza sulla vicenda ci ha pensato Camano, che da poche settimane è diventato l’agente del Toro. La scelta dell’argentino di cambiare procuratore sembrava aprire la strada ad un discorso imminente per trattare sul nuovo contratto.

La verità invece è diversa, e a fare chiarezza è stato proprio Camano. “Noi siamo tranquilli sul rinnovo – ha dichiarato l’agente di Lautaro e di Hakimi alla Gazzetta dello Sport – ma attendiamo l’Inter. Non voglio fare previsioni e neanche promesse, perché tutto dipenderà dal club. Allo stato attuale è impossibile capire come muoverci. Noi, ma anche altri calciatori, attendiamo le mosse future della società. Solo da quelle dipenderanno le scelte che faremo”. Parole che creano agitazione e alimentano le paure di Antonio Conte. Camano, dopo Tullio Tinti, ribadisce i problemi di Zhang, che dovrà fare in fretta per evitare di disperdere un progetto già vincente, e un ciclo che potrebbe essere pronto a decollare. O a terminare prima del previsto.