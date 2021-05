Rinnovo Inzaghi: c’è l’annuncio del tecnico della Lazio

Ha perso il derby ieri sera Simone Inzaghi e, con la sua Lazio, dice addio alle speranze di qualificazione in Champions. In casa biancoceleste tiene banco la questione legata al suo rinnovo di contratto: l’annuncio del tecnico.

Una sconfitta nel derby, alla penultima giornata di campionato, per sancire definitivamente l’addio alle residue speranze di qualificazione in Champions. La Lazio nella prossima stagione giocherà in Europa League, ma nelle settimane che arrivano ci sarà da fare chiarezza sul futuro tecnico e sportivo della squadra. Vari i giocatori in partenza, su tutti Milinkovic Savic, ma il punto interrogativo più grande rimane sul rinnovo di contratto di mister Inzaghi.

L’allenatore biancoceleste ha un accordo in scadenza tra poche settimane e le trattative per il rinnovo procedono ormai da qualche mese a rilento. Negli ultimi giorni hanno iniziato a circolare voci sul possibile addio del mister di Piacenza, con la Juventus che sarebbe pronta a ingaggiarlo in caso di fallimento delle trattative per Allegri o Zidane.

🔴 Mkhitaryan 42′

🔴 Pedro 78′ Roma beat Lazio 2-0 in the Derby della Capitale! 🐺 pic.twitter.com/1EDpMUN2sz — Goal (@goal) May 15, 2021

Lazio, mister Inzaghi parla di rinnovo

La possibilità che Inzaghi lasci a fine stagione è concreta, ma lui stesso ieri sera è intervenuto sulla questione al termine del derby. “Sono ottimista” ha detto il tecnico, “abbiamo ancora due partite da giocare, poi incontrerò il presidente ci sara’ tempo per parlare di mercato, dell’allenatore, di obiettivi“. Le parole sul futuro poi a sostegno dell’ipotesi rinnovo: “Il prossimo anno faremo l’Europa League. Bisogna crescere ulteriormente, sapendo che abbiamo squadre fortissime e attrezzate davanti”. Il guanto di sfida per la prossima stagione, insomma, sembra sia stato già lanciato.