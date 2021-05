Il commento di un telecronista indigna gli spettatori durante un match di calcio femminile: il video diventa virale sul web.

Indignazione e scandalo nel mondo del calcio femminile. Tutta colpa di un commento sessista da parte di un telecronista, che si è lasciato andare a parole oltraggiose a microfoni inavvertitamente accesi. Un incidente che è diventato rapidamente virale nel mondo del web e sui social, scatenando un caso diplomatico importante che ha coinvolto in poco tempo anche i broadcaster che trasmettono gli eventi di calcio femminile in Spagna.

Ma cosa è successo nel dettaglio? Durante l’intervallo di una partita di Primera Iberdrola, la prima divisione di calcio spagnola, tra Real Madrid ed Eibar, terminata per la cronaca 2-0, un telecronista si è lasciato andare a una commento a dir poco evitabile, che ha fatto montare la rabbia negli spettatori che se ne sono accorti, complie il video pubblicato su Twitter da alcuni utenti.

Calcio femminile, gaffe del telecronista: il video

Telecronisti e aspiranti tali, attenzione ai microfoni! Per evitare incidenti diplomatici è sempre meglio assicurarsi che siano spenti se ci si vuole lasciare andare a commenti del tutto personali. Lo sa benissimo adesso anche un commentatore spagnolo che, nell’intervallo di Real Madrid-Eibar femminile, si è lasciato andare a queste parole: “Jorge, non dovevano giocare. Avrebbero dovuto vietarlo. Queste femministe che vogliono, amico, l’uguaglianza“. Inutile dirlo, il video è diventato virale ovunque, specialmente in Spagna.

Pero que comentario más falta de respeto de este ‘señor’ que se ha colado por los micrófonos ambientales de la transmisión internacional de ATA Football en el entretiempo del partido futfem Real Madrid vs SD Eibar@FutFemdelMundo @RegatenFemenino @futfem pic.twitter.com/VSxQAAy16q — Regina Phalange (@Buffy_cl) May 18, 2021

Rabbia e furore hanno animato il popolo del web dopo l’ascolto di queste parole a dir poco provocatorie. Tra le tante reazioni ha fatto rumore quella esplosiva di Ainhoa Tirapu, ex calciatrice spagnola, colonna dell’Athletic Bilbao e della nazionale femminile. Le sue parole sono state di grande orgoglio, e molto combattive, una chiamata a raccolta di tutte le amanti dello sport femminile: “Non vinceranno, siamo di più! Continuiamo a lavorare per una società migliore“. Un messaggio che ha ricevuto centinaia e centinaia di like, mentre si sono sprecate le critiche allo sbadato e maschilista commentatore spagnolo, che adesso probabilmente potrà vedere ridotte le sue possibilità di comunicazione. Anche a microfono volontariamente acceso.