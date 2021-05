Atalanta Juve, Annalisa fa impazzire il web – VIDEO e commenti

Atalanta Juve, Annalisa incanta prima del match: grande esibizione e tifosi in delirio per la bella cantante.

Una voce incantevole ad aprire la finale di Coppa Italia. É toccato ad Annalisa il compito di aprire Atalanta Juve con l’esibizione dell’Inno di Mameli. La cantante di Savona ha dato vita ad una esibizione come sempre brillante, finalmente davanti agli spettatori presenti all’ultimo atto della coppa. É stata proprio l’artista ligure ad augurarsi un in bocca al lupo sui social, che sono letteralmente impazziti dopo la foto postata su Instagram.

I commenti sono andati avanti anche dopo l’inno cantato da Annalisa, che in Atalanta Juve ha raccolto consensi e dimostrato ancora una volta di essere una cantante di grande livello oltre che uno dei volti noti più amati dal pubblico italiano.

Atalanta Juve, Annalisa incanta: “Datele la Coppa”

Incantevole. L’esibizione di Annalisa, oltra a raccogliere consensi per la precisa e coinvolgente rappresentazione dell’inno, ha come sempre rubato la scena per il suo fascino. Il post su Instagram prima della partita è diventato immediatamente virale. L’artista ligure si è mostrata infatti in tutta la sua bellezza. “Vado a cantare l’inno e torno, un in bocca al lupo a me”, è il messaggio della cantante, che successivamente ha aperto la finale di Coppa Italia al Mapei Stadium.

Dal “datele la coppa” al “sempre impeccabile” e al “migliore inno mai cantato” i commenti si sono sprecati. C’è chi addirittura reputa l’esibizione di Annalisa la cosa più bella della finale, nonostante le tante emozioni in campo fra le squadre. Per molti Annalisa è stata la “migliore in campo”. La scelta di affidarle l’importante compito di cantare l’inno di Mameli è stata azzeccata, e l’artista ha scaldato il pubblico con la sua bellezza e i suoi scatti social.