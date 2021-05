Inter Juventus, dove e quando si gioca la Supercoppa: i precedenti

Il successo della Juventus con l’Atalanta regala ai bianconeri il pass per la Supercoppa contro l’Inter: ma dove e quando di gioca? E quali sono i precedenti?

La Coppa Italia va alla Juve, che ha superato l’Atalanta grazie alle reti di Kulusevski e Chiesa. É il trofeo che potrebbe cambiare parzialmente il volto alla stagione bianconera e all’esperienza di Andrea Pirlo, che con un quarto posto, difficile ma possibile in campionato, potrebbe mettere in difficoltà Andrea Agnelli. É il record di Buffon, che ha vinto 6 coppe con la Juve, e quello proprio del tecnico, che è il quarto manager della Juve ad aver vinto sia da calciatore che da tecnico.

Il successo contro la Dea regala alla Juventus la possibilità di giocare la Supercoppa contro l’Inter. L’ennesima possibilità per la Signora di aggiudicarsi un trofeo, ancora contro Antonio Conte. Ma dove e quando si giocherà la coppa fra la vincitrice del campionato e la squadra che si fregia della coccarda sulla maglia?

Inter Juventus, nuova sfida in Supercoppa: i precedenti

Non si conosce ancora la data definitiva della prossima Supercoppa, che vedrà affrontarsi Juventus e Inter. L’incognita è legata all’Europeo, che termina l’11 luglio e non consentirebbe ai calciatori di prepararsi al meglio per affrontarla in estate. La data del 15 agosto, che era stata presa in considerazione, sembra quindi al momento scartata. La Lega ha firmato inoltre un contratto per far disputare 3 edizioni in Arabia Saudita, e al momento sono solo due le volte in cui il trofeo che ha trovato collocazione in Medio Oriente. La terza potrebbe essere quindi giocata nuovamente in Arabia, e disputata nei mesi invernali.

I precedenti invece sono chiari e pendono dalla parte dei nerazzurri, che nel 2005 si imposero al Delle Alpi nei tempi supplementari. La Juve ha alzato il trofeo in nove occasioni, mentre i nerazzurri hanno in bacheca 5 supercoppe nelle nove finali disputate. Sarà la seconda volta che i due club si affronteranno, e per i bianconeri, sarà la decima finale consecutiva.