I soldi non sono tutto: il calcio italiano è contraddittorio

I soldi non sono tutto, nella vita ma anche nel calcio. In questa stagione molti gli esempi di squadre parsimoniose e altre che hanno praticamente buttato i soldi dalla finestra.

Il vecchio adagio non mente mai. I soldi non sono tutto, e anche il mondo del calcio non si allontana da questa regola. In effetti, la stagione ormai quasi agli sgoccioli e con la finestra degli europei ha dimostrato come fare i conti conviene. In tutti i sensi, perché spendere tanto per spendere non porta a grandissimi risultati. Nel calcio delle plusvalenze estreme, dei conti che non tornano e dei giocatori super quotati, c’è sempre spazio per raccontare storie ai limiti.

Prendiamo ad esempio il match tra Cittadella e Monza, la semifinale di playoff d’andata in Serie B. Ad affrontarsi i veneti, con il minor monte ingaggio della categoria, contro i brianzoli che hanno toccato i 19 milioni annui. Ebbene, il Cittadella ha battuto il Monza con una tripletta di Enrico Baldini, calciatore che arriva a 40mila euro netti l’anno, non certo uno stipendio da superstar. Praticamente in un anno guadagna quanto un mese di Mario Balotelli (500 mila euro) e Kevin Boateng, che arriva al milione guadagna quanto un … Baldini in una decina di giorni.

Il Cittadella, per altro, compra a poco, rivende il giusto e da sei anni centra i playoff della categoria. Senza avere né grosso pubblico e né grandi investimenti.

I poveri ingegnosi e i ricchi spendaccioni

L’esempio della Serie B funziona spesso, per la capacità di fare calcio con poco oppure per il buttare letteralmente il denaro per strada. I soldi non sono tutto, dunque, anche nella serie cadetta, così come nella massima categoria dove sono tanti gli esempi virtuosi.

Quello forse sottovalutato è dello Spezia, dove il ds Mauro Meluso avrà pensato che i soldi non sono tutto, soprattutto quando… ce ne sono pochini. Prendendo portieri e difensori a basso costo, puntando sui talenti del settore giovanile e con qualche accorgimento lì davanti, lo Spezia ha mantenuto la categoria smentendo tutti gli scettici.

Per non parlare poi dell’Atalanta, che ha chiuso con un attivo di 51 milioni l’ultimo bilancio. Pur risentendo degli effetti della pandemia, a Bergamo hanno i conti blindatissimi, la terza qualificazione in Champions League creerà ulteriori benefici. E altre plusvalenze con i giovani, tra Cortinovis, Piccoli e Carnesecchi arriverà il prossimo boom per il bilancio.

Caso contrario a Torino, dove solo di ingaggi si spende una fortuna in casa bianconera. Ramsey, Rabiot, Bernardeschi fanno circa venti milioni di ingaggio, Dybala ne prende sette e mezzo, Alex Sandro altri quattro e potremmo proseguire. Il paragone è con l’Inter di una ventina d’anni fa, la collezione delle figurine pagate a caro prezzo non sempre porta a risultati fenomenali. Chiedere ad Alvaro Recoba.