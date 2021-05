Reggina vuole tornare grande: un mercato per sperare

Il mercato della Reggina entra nel vivo. Il presidente Luca Gallo e il direttore sportivo Massimo Taibi puntano in alto per la prossima stagione.

La Reggina si fa bella sul mercato. L’obiettivo dei calabresi è di tornare quanto prima in Serie A e la dirigenza non ha mai nascosto quest’obiettivo. Anche nel settembre scorso, quando iniziava il torneo cadetto, il presidente Luca Gallo aveva parlato di una Reggina che sognava il salto di categoria. Un mercato importante ma le difficoltà della categoria hanno bloccato gli amaranto, piombati quasi in zona retrocessione con Mimmo Toscano.

Dopo l’esonero del tecnico e il subentro di Marco Baroni, la Reggina ha incominciato a macinare gioco, punti e prestazioni convincenti, concludendo il suo torneo quasi a ridosso dei playoff. Un finale in crescendo che ha lasciato l’acquolina in bocca e la voglia di voler allestire una squadra ancora più forte.

Magari evitando anche gli errori precedenti, affidandosi al nome piuttosto che alla voglia in campo. In questo caso il riferimento è a Ricardo Faty e a Jeremy Menez, che era stato forse il grande colpo del mercato estivo. Tre gol, qualche espulsione e una forma fisica mai al top stanno portando a una rescissione probabile per questa avventura.

Da chiarire anche il rebus allenatore: Baroni in direzione Lecce, Aglietti verso Reggio Calabria?

Il mercato in entrata

La Reggina, quindi, vorrà tornare protagonista. Con gente affamata di campo, che conosca la categoria, nonché con giovani promettenti.

In attesa della riconferma del brasiliano Nicolas, la squadra amaranto sta puntando il giovane Lorenzo Turati del Sassuolo. Ha esordito due stagioni fa in Serie A, prima stupendo allo Stadium contro Cristiano Ronaldo e compagni, poi nel match del Sassuolo contro il Cagliari. Un prestito in Calabria sarebbe l’ideale, Turati è un buon prospetto e può crescere senza dubbio.

Qualcosa sarà fatto anche per quanto riguarda i centrali difensivi. Un punto debole nel girone d’andata, uno schieramento discreto nella seconda parte di stagione. Arriverà gente di categoria, la Reggina ripartirà dalla difesa a tre, in quanto la rosa ha dei buoni laterali soprattutto per coprire tutta la fascia di campo.

Ovviamente gli entusiasmi dei tifosi saranno riversati sul cannoniere. C’è l’immortale German Denis, che ha segnato anche in Serie B gol decisivi, c’è il talento Folorosunho, in rampa di lancia. Arriveranno altri due elementi, un uomo d’area esperto della cadetteria, nonché un giovane che ha ben impressionato nei campionati primavera.

Soprattutto, l’intenzione futura è di avere una rosa pronta al salto diretto in Serie A. Dal 2008-09 i calabresi mancano dalla massima serie, hanno disputato nove campionati negli anni Duemila e hanno portato il nome di Reggio Calabria in alto.

Gallo e Taibi sono ambiziosi, i tifosi lo sono di più. Vedere la Serie A dal lungomare più bello d’Italia ha tutto un altro sapore.