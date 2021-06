Nandez, Inter e Roma sul centrocampista dalle passioni assurde – FOTO

Nahitan Nandez piace ad Inter e Roma: ma quali sono le passioni del calciatore del Cagliari? Di sicuro i motori, e il centrocampista colleziona modelli incredibili.

Nahitan Nandez è di sicuro uno dei centrocampisti dal rendimento più alto nell’ultimo campionato. A Cagliari ha completato un percorso di crescita che lo ha portato a diventare un calciatore completo, in grado di fare molti ruoli, e soprattutto pronto al grande salto fra le big. Ci pensa la Roma, che avrebbe bisogno di un elemento in grado di rompere il gioco e costruire. In pole però c’è l’Inter, che troverebbe in Nandez un affidabile calciatore, forse simile a Barella, ma pronto a completare un reparto già fortissimo.

Dal Boca Juniors al Cagliari infatti il percorso di Nandez è stato esaltante, tanto da renderlo uno degli oggetti preziosi del prossimo mercato. Non sarà facile però strapparlo ai sardi, che vorrebbero l’intera clausola da 36 milioni e coccolano un vero figlio di “Casteddu”, legatissimo all’ambiente e alla città. L’Inter però non trema, e sarebbe pronta a tentare l’assalto abbassando le richieste di Giulini. Magari con qualche contropartita che renderebbe il sacrificio dei rossoblu meno pesante. Ma quali sono le passioni di Nandez? Guardate un po’ la sua collezione di auto.

Auto, animali, pesca: Nandez ama Cagliari, ma le offerte non mancano con l’Inter in pole

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nahitan Nandez (@nahitannandez25)

Nahitan Nandez è legatissimo a Cagliari, che lo ha accolto e trasformato in un calciatore pronto al decollo fra i top club. Il centrocampista ex Boca nel tempo libero si gode le incredibili bellezze della Sardegna, e attraversa la regione a bordo dei suoi bolidi. Esemplari di rara bellezza, ma anche unici, come la Mercedes personalizzata che ha postato sui social fra lo stupore dei compagni e dei tifosi. Nel suo garage non manca la Porsche, passione di tanti calciatori. Il suo modello di Gt4 è una perla della casa automobilistica, dal valore che supera abbondantemente i 100 mila euro.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nahitan Nandez (@nahitannandez25)

Fra le altre passioni il calciatore coltiva quella per il mare, e la condivide con la sua splendida famiglia. Nandez è inoltre appassionato di pesca sportiva e adora gli animali. A Milano e a Roma difficilmente troverà l’ambiente che lo ha accolto e coccolato a Cagliari. Con i giallorossi e l’Inter però Nandez potrebbe trovare a 26 anni la consacrazione, che dopo una stagione di alto spessore meriterebbe. Potrebbe essere la sua estate, che fra viaggi e mare, rischia di diventare l’ultima in Sardegna.