Chi è Kalvin Phillips, il Pirlo dello Yorkshire che eguaglia David Beckham

Kalvin Phillips, un assist per eguagliare Beckham e lanciare l’Inghilterra: chi è il Pirlo dello Yorkshire che incanta ad Euro 2020. Ha una compagna bellissima, e gli hanno già dedicato un murales.

Inatteso, poco conosciuto, illuminante. Kalvin Phillips ha lanciato ieri l’Inghilterra con un assist per Sterling che è bastato a stendere la Croazia. Una giocata che ha premiato la scelta di Southgate, criticato per alcune decisioni ma già con tre punti in tasca dopo una partita delicata, che poteva già all’esordio condizionare il cammino della nazionale. E invece ci ha pensato il centrocampista del Leeds, che con Bielsa si è trasformato in un calciatore completo.

Lo ha dimostrato ieri al cospetto di Modric e Brozovic, calciatori in grado di dare lezioni a tutti nella gestione della linea mediana. Ha cercato prima la via della porta, ha spezzato tutte le iniziative dei croati, gestendo palla con sagacia tattica e senza avvertire la pressione dell’avversario. Poi con un dribbling si è creato lo spazio per servire Sterling, disegnando un assist che lo porta di diritto nella storia della nazionale inglese. Ecco chi è Kalvin Phillips, che in patria chiamano “the Yorkshire Pirlo”.

Chi è Kalvin Phillips, accostato a Pirlo e in grado di eguagliare Beckham

L’Inghilterra lo aveva già scoperto. Grazie a Bielsa, ma anche ad un soprannome un po’ ingombrante. Kalvin Philipps è chiamato il Pirlo dello Yorkshire per la capacità di gestire la palla senza pressione in mezzo al campo e la qualità nella distribuzione del gioco. Contro la Croazia è arrivata la consacrazione, con un assist prezioso, e una lezione di calcio davanti al maestro Modric.

Il servizio vincente per Sterling regala però al ragazzo di origine giamaicana un altro paragone pesante. É infatti il primo giocatore dal 2000 a far registrare un assist all’esordio in una grande competizione. L’ultimo fu David Beckham. Ecco chi è Kalvin Phillips, centrocampista che ha giganteggiato contro i croati nel mito di Don Revie. Nella vita di tutti i giorni è un giovane molto legato alla mamma, che di nome fa Linsday, e al fratello Terrell. A Leeds è un idolo, e gli hanno anche dedicato un murales sulla facciata di un palazzo. Guida una Mercedes G Wagon, e non nasconde tutto il suo amore per la bellissima Ashleigh Behan, compagna di un calciatore che fa già impazzire i tifosi dell’Inghilterra.