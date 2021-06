Euro 2020, alta tensione nel ritiro della Germania: rissa sfiorata

Germania ad alta tensione come la Francia: rissa sfiorata in allenamento fra due calciatori importanti per Loew. Ecco cosa è accaduto nel ritiro.

Euro 2020 ad alta tensione. Dopo il caos nel ritiro della Francia e i veleni neanche troppo nascosti al mondo fra Mbappé e Giroud, anche la Germania è costretta a gestire i problemi nel ritiro della squadra, e le voci su una rissa sfiorata. Tutti vogliono vincere nell’edizione della rinascita, e la posta in palio alza il nervosismo e lo stress. Anche nel clan tedesco, dal quale sono venuti fuori gli spifferi su momenti di difficoltà da parte di Loew nella gestione di uno screzio fra due calciatori.

Pare infatti, e a riportarlo è Tuttosport, che Leroy Sanè e Ilkay Gundogan siano stati allontanati prima di venire a contatto per chiarire un diverbio avvenuto in allenamento. Ma cosa è accaduto fra i due calciatori che furono in passato compagni al Manchester City di Guardiola?

Euro 2020, caos nel ritiro della Germania e rissa sfiorata: cosa è accaduto

Tutto è accaduto durante gli allenamenti. Tuttosport riferisce infatti che Gundogan avrebbe scagliato un pallone a gioco fermo contro Sanè, nel tentativo di riprendere il compagno. Una gesto che non è andato giù all’esterno offensivo del Bayern Monaco, che ha condiviso diverse stagioni insieme al centrocampista. Fra i due si sarebbero creati attimi di tensione, e un diverbio placato dal capitano Neuer e dal commissario tecnico Joachim Loew.

Un intervento immediato che ha scongiurato la lite fra i due calciatori. Nel clan tedesco minimizzano, ma l’impressione è che ad Euro 2020 nessuno ci stia a perdere. Dopo il caos fra Giroud e Mbappè, che si è trascinato anche davanti alle telecamere, arrivano anche i rumors in casa Germania. Alta tensione e polemiche. L’Europeo è da poco iniziato ma potrebbe essere già l’edizione più particolare e chiacchierata di sempre.