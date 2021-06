Italia pronta a cantarle alla Svizzera? I precedenti dicono di sì

Italia e Svizzera andranno al secondo match degli europei guardando ai precedenti. Che sorridono decisamente alla nostra nazionale.

Tra Italia e Svizzera è sempre una partita dal sapore agrodolce e particolare. Perché il rapporto tra le due nazioni è sempre molto forte, soprattutto per fattori extra calcistici. Dal fenomeno dei frontalieri, alle zone di confine, nonché a quanto negli anni ha rappresentato la stessa Svizzera a migliaia di lavoratori italiani.

Che, non a caso, quando avevano un po’ di malinconia, guardavano all’Italia anche del calcio per sentirsi un po’ più forti. E quando giocava la Nazionale contro la Svizzera era sempre una grande festa nella casa degli emigrati, spesso perché i precedenti sorridevano al gruppo azzurro.

Il calcolo è presto fatto, tra Italia e Svizzera sono stati giocati 58 match. In questi precedenti, sono ben 28 le vittorie degli azzurri, corposo è anche il numero dei pareggi a quota 22, solamente 8 le vittorie della nazionale elvetica. Che l’ultima volta si è imposta addirittura nel 1993, vincendo di misura.

Da 28 anni, dunque, la Svizzera non si impone sull’Italia, e chissà che il match degli europei non rappresenti una sorta di rivalsa per il gruppo di Petkovic. C’è dunque da infrangere un tabù per gli svizzeri, anche se il match di Roma non sarà proprio una passeggiata.

Amichevoli e qualificazioni nel calcolo

Tra i tanti precedenti, una buona metà riguardano le qualificazioni a vario titolo per gli europei e i mondiali, i restanti invece comprendono le amichevoli. Giocate un po’ in tutti i periodi dell’anno e, prima di questo match ormai prossimo, sono state proprio le amichevoli a coinvolgere le due nazionali. Tre precedenti di fila senza valore ufficiale, tre pareggi tra le due compagini (dal 2003 al 2009), in situazioni diverse.

Alla Svizzera questi pareggi sono serviti per migliorare il proprio ranking Fifa, all’Italia più che altro per fare esperimenti e valutare, di volta in volta, quali erano i volti emergenti del nostro campionato di Serie A.

Guardando ai precedenti, poca la tendenza al gol tra le due squadre: usando un termine tanto caro agli appassionati di scommesse, il match ha una prevalenza sull’under 2.5.

Non si segna molto quando si affrontano Italia e Svizzera, i precedenti spesso riportano pareggi striminziti o vittorie senza fare troppo in campo.

La sfida degli europei potrà seguire questo andazzo? Difficile dirlo, anche se la tendenza difensiva della Svizzera è spesso una garanzia nel corso del tempo. È una nazionale che, solitamente, non prende goleade nelle competizioni, non a caso nel mondiale del 2006 addirittura uscì dalla competizione… senza prendere un gol.

Questione di lungimiranza, dunque. Agli attaccanti italiani il compito di smentire la tradizione e di dare un colpo significativo all’avventura itinerante di Euro 2020.