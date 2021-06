Inter, altra beffa alla Lazio: Luis Alberto tentato, la “colpa” è di Sarri

Simone Inzaghi in missione calciomercato vuole convincere a Luis Alberto a lasciare la Lazio per approdare all’Inter: il calciatore spinto da una ragione economica importante.

Dopo aver soffiato l’allenatore, l’Inter prova a strappare alla Lazio anche il numero 10. Le condizioni di Christian Eriksen sono ancora tutte da valutare, ma un ritorno in campo non è previsto in tempi brevi. E così, Simone Inzaghi starebbe pensando di convincere Luis Alberto a raggiungere Milano, per svolgere lo stesso ruolo ricoperto in biancoceste.

Ruolo che potrebbe non ricoprire con gli schemi disegnati da Maurizio Sarri. Infatti, il tecnico predilige il 4-3-3 ed in tal caso sarebbe un problema per il fantasista spagnolo. Se invece l’ex allenatore di Napoli e Juventus tornasse al vecchio 4-3-1-2, allora Luis Alberto diventerebbe il trequartista dell’undici laziale. Ma c’è un problema economico che affligge il calciatore e secondo il Messaggero potrebbe essere questo il motivo di un addio imminente con la società biancoceleste.

Luis Alberto pensa all’Inter: con Sarri rischia di non fare gol e assist

Stando a quanto riporta il quotidiano sopra citato, lo stipendio di Luis Alberto con la Lazio arriverebbe a 3 milioni di euro con il raggiungimento di un determinato numero di gol e assist. Se Sarri avesse intenzione di arretrare la posizione dello spagnolo, quest’ultimo rischierebbe di guadagnare meno di quanto si aspetti.

E dunque, lo stesso calciatore sarebbe intenzionato a guardarsi attorno e cercare una nuova stimolante avventura. Ma Lotito fa muro. Il presidente biancoceleste ha smentito ogni tipo di offerta ufficiale per il top player e non sarebbe disposto a cederlo a basso prezzo, soprattutto se dovesse esserci il club nerazzurro di mezzo. Infatti, il Messaggero riporta che difficilmente la Lazio possa cedere Luis Alberto all’Inter per meno di 60 milioni di euro. Simone Inzaghi, però, farebbe sul serio. E’ il suo ex pupillo ad essere l’obiettivo di calciomercato e il nuovo giocatore su cui puntare.