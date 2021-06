Italia Svizzera, i tifosi anticipano il match: al calcio balilla – FOTO e VIDEO

Tifosi in febbrile attesa a Piazza del Popolo: nella zona a loro adibita si sono già sfidati in un calcio balilla molto particolare in attesa di Italia Svizzera.

Novanta minuti per tentare di chiudere in anticipo il capitolo qualificazione. L’Italia affronterà la Svizzera in una partita che potrebbe già essere decisiva per le sorti del girone. Vincere vorrebbe dire ipotecare il passaggio agli scontri diretti, ma davanti ci sarà una squadra che prova a fare risultato per evitare di finire nei bassifondi del raggruppamento A. L’attesa cresce, anche per valutare i progressi degli azzurri, apparsi tonici e ben attrezzati all’esordio.

Anche fra i tifosi è tutto pronto per assistere al match. All’Olimpico, e nelle fan zone con i particolari maxischermi installati nelle vie turistiche della capitale. E intanto a Piazza dal Popolo parte la sfida al calcio balilla. Gli organizzatori hanno infatti previsto un’area attrezzata in cui i sostenitori delle due nazionali hanno fraternizzato in attesa di essere rivali per i 90 minuti di questa sera.

Italia Svizzera, tifosi in attesa: è festa a Piazza del Popolo

Foto, risate, e tanto calcio balilla. I tifosi di Italia e Svizzera si sono sfidati a Piazza del Popolo nella zona a loro adibita. Gli ospiti hanno approfittato dei ristoranti in zona per gustare le prelibatezze culinarie italiane, e poi la macchia rossa si è mossa davanti ad un calcio balilla particolare, che permette a più persone di sfidarsi.

É partito quindi il match con i sostenitori azzurri, che hanno accettato di giocare anzitempo l’incontro che si disputerà all’Olimpico. Immagini che raccontano finalmente l’abbraccio fra tifosi dopo molti mesi e che riportano il calcio alla gente. Il tutto mentre sui video scorrevano le immagini di vecchi trionfi agli Europei con gli altoparlanti che raccontavano le imprese dell’Italia e delle altre nazionali. Per la cronaca al calcio balilla hanno avuto ampiamente la meglio i tifosi dell’Italia, nella speranza di rivedere lo stesso risultato in serata, quando l’Olimpico si riempirà di rosso e di azzurro per una partita che è quasi un derby. Ma in cui nessuno ci sta a perdere.