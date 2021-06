Nainggolan Cagliari, si va verso la fumata bianca: Inter rivoluzionata?

Cagliari, Inter e Nainggolan sono d’accordo. Il belga dovrebbe con tutta probabilità restare ancora in Sardegna la prossima stagione.

Cagliari e Inter stanno limando le distanze di un accordo che con ogni probabilità porterà il belga Nainggolan ancora a vestire la maglia del Cagliari. Le distanze saranno superate considerata la volontà totale del calciatore di restare in Sardegna, cosi come la disponibilità da parte dei nerazzurri di accontentarlo a questo punto della sua carriera e considerato che forse i nerazzurri non ritengono indispensabile il calciatore. Il Cagliari dal canto suo ovviamente vuole tenere il belga.

Il Cagliari della prossima stagione, con ancora una volta mister Semplici in panchina, autore di un vero e proprio miracolo la scorsa stagione con una salvezza che sembrava ormai stesse per fuggire di mano ai sardi, ripartirà da Nainggolan, ancora una volta, cosi come è stato in passato e cosi come nei vari mercati è stato sancito. Il legame speciale tra calciatore squadra e quella terra che non ha eguali, che no si cambia per niente e nessuno.

Nainggolan Cagliari, si va verso la fumata bianca: l’Inter di fronte al suo futuro

L’Inter dopo aver sistemato una serie di operazioni minori, come ad esempio potrebbe essere considerata la trattativa con il Cagliari per Nainggolan dovrà guardare in faccia alla realtà e capire da dove poter ripartire. Quali cessioni fondamentali, quali evitabili, come organizzare una rosa che potrebbe perdere pezzi assai pregiati e come gestire di conseguenza determinate partenze. Il punto è tutto li. L’Inter, oggi, sembra non conoscersi.

Non è ben chiaro ai tifosi ed agli osservatori cosa dovesse succedere se qualche squadra dovesse avanzare offerte serie per Lukaku e Lautaro Martinez, entrambi in vetrina gli Europei e in Coppa America con le proprie nazionali. Si è intesa la possibile partenza di Hakimi, ma il resto cosa faranno? E’ un Inter che venderà davvero chiunque pur di far cassa? Oggi è Nainggolan al Cagliari, domani chi sarà Chi altri lascerà la pinetina, magari facendo tanto rumore?