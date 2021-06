Inghilterra, nei guai: isolati due top player

Inghilterra nei guai in vista del match contro la Repubblica Ceca: due calciatori in isolamento. Che cosa è successo nel ritiro inglese.

Ansia e preoccupazione nel team inglese. La Nazionale ha conquistato il pass agli ottavi di finale senza dover scendere in campo, grazie ai risultati delle gare del 21 giugno. La terza giornata contro la Repubblica Ceca servirà solo per scoprire solo la posizione finale e l’accoppiamento agli ottavi. Ma si respira un’aria diversa dal solito, meno serena.

Infatti, l’Inghilterra ha messo in isolamento due calciatori per esser stati a stretto contatto con un positivo al Covid. Dopo il derby britannico, la Scozia ha annunciato la positività di Billy Gilmour, nonché il miglior giocatore della partita contro i Tre Leoni. Ma la giovane promessa scozzese è stato a stretto contatto con i suoi compagni di club (Chelsea) e avversari ad EURO 2020. Dunque, per il match di questa sera tra Inghilterra e Repubblica Ceca, difficilmente i due isolati saranno disponibili e non è detto che rientrino presto.

Leggi anche >>> L’Austria raggiunge l’Italia agli ottavi di Euro 2020: i precedenti sorridono agli Azzurri



Inghilterra, Mount e Chilwell in isolamento precauzionale: calciatori negativi al tampone

Stando a quanto riportato dalla federcalcio inglese, Mason Mount e Ben Chilwell sono stati isolati dopo aver avuto contatti ed interazioni con Billy Gilmour, nel match contro la Scozia. I due calciatori sono in isolamento precauzionale, sono stati allontanati dal resto del gruppo e rischiano di dover guardare dalla tv la gara tra Inghilterra e Repubblica Ceca.

Tutta la squadra ha svolto test anti-Covid nella giornata di lunedì 21 giugno e gli esami hanno dato esito negativo. Tuttavia, i due giocatori resteranno isolati per altri giorni in via precauzionale. Infatti, il ct Southgate ha riferito che non sa quando Mount e Chilwell potranno tornare disponibili. Quasi impossibile il loro impiego per l’ultima partita del gruppo D.