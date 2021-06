L’attesa per la prossima stagione del Fantacalcio cresce, e la pagina FantaCulo ha stilato la classifica dei 15 nomi di squadre più comuni scelti dagli allenatori virtuali. Fra fantasia e scaramanzia regnano le storpiature.

Riti nei giorni prima dell’asta, scaramanzia, studio, ragionamenti calcolati sulle medie. Il fantacalcio in Italia da un ventennio ha conquistato tutti. Dai foglietti con i calcoli fatti a mano, si è passati alle applicazioni, ad un mondo parallelo ma legato al calcio che si è trasformato in un rituale. Quello di agosto, mese caldo in cui i fantallenatori scelgono la rosa che li accompagnerà per un anno intero.

Prima di farlo però bisogna scegliere il nome della propria squadra. Fra chi mantiene sempre lo stesso per dare al suo fantaclub una sorta di storicità con tanto di bacheca, e chi scaramanticamente lo cambia, la scelta e vasta. E le storpiature anche. FantaCulo, pagina che vanta migliaia di follower, dopo una estenuante ricerca ha trovato i 15 nomi di squadre del Fantacalcio più utilizzati e comuni. E sono tutti da ridere.

L’Aston Birra, lo SC Arsenal, l’AS Intomatici: i 15 nomi di squadre più comuni al fantacalcio

Un lavoro certosino, quasi impossibile da svolgere. La pagina Fantaculo ha pubblicato i nomi delle 15 squadre più utilizzati e comuni al fantacalcio. Chapeau verrebbe da dire. Per la ricerca svolta dagli autori e per una classifica esilarante, dalla quale vengono fuori i riti scaramantici degli allenatori virtuali. Al quindicesimo posto c’è il Tettenham, seguito dallo Scrotone, e i riferimenti sono piuttosto chiari. A seguire c’è il Partizan Degrado, che fa il verso alla famosa squadra serba, poi l’As Tronzi e la Longobarda, che non ha bisogno di presentazioni.

La top ten parte con il Billareal, il Paris Saint Gennar, che richiama in qualche Fantallenatore rituali importanti. Forse troppo. In ogni Lega invece c’è l’Ac Picchia, mentre al settimo posto c’è la Pescaramanzia, addirittura nel 3,8% delle Leghe, e le percentuali rendono il lavoro della pagina Fantaculo una ricerca da applausi. Al sesto posto c’è lo SC Arsenal, per chi ama Londra e soprattutto il low profile prima dell’inizio del campionato. Si entra quindi nelle prime cinque. L’AS Intomatici è un nome tutto nuovo, legato chiaramente al Covid, ma di diritto nelle fantasie degli amanti del Fantacalcio. Al quarto posto l’Atletico ma non troppo, e poi via col podio. L’Hellas MadXXna sale sul gradino più basso, e poi c’è l’Aston Birra, che è presente nel 4,9% delle Leghe. Il nome più utilizzato però è tutto italiano, perché le radici non si dimenticano mai. É la famosissima Herta Vernello. Origini tedesche ma un chiaro riferimento all’azienda romagnola. In quasi una lega su 19 c’è un fantallenatore che lo sceglie. Intanto inizia l’attesa per la prossima scelta, e grazie a FantaCulo non vi resta che decidere quale sarà la gloriosa denominazione del vostro club.