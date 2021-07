Cristiano Ronaldo “sfida” The Rock: come è andata

Sfida tutta particolare fra Ronaldo e la stella del wrestling e del cinema The Rock: i numeri sono davvero impressionanti.

Una sfida tutta particolare con un esito incredibile e numeri da capogiro. É quella fra Wayne “The Rock” Johnson e Cristiano Ronaldo. Niente scazzottate, come spesso accade nella finzione al cinema o nelle storyline del famoso wrestler. Niente numeri o gol, ai quali è abituato da un ventennio il campione portoghese in campo. Le due famosissime star internazionali si sono sfidate infatti a distanza sui social network.

A colpi di followers e di guadagni, che da tempo vedono The Rock in testa in un quintetto in cui c’è Cr7, ma anche la star della musica Ariana Grande, la cantante e attrice Selena Gomez e Kylie Jenner. La classifica degli incassi ottenuti su Instagram però è stata stravolta, e c’è stato un ribaltone che produce numeri altissimi e cifre da capogiro.

Ronaldo scavalca The Rock: è la pima volta. Gli incassi sono strepitosi

Per la prima volta Cristiano Ronaldo supera The Rock nella classifica delle star che guadagnano di più su Instagram. Il wrestler e attore era da anni al comando con una cifra surreale. Circa 1,5 milioni di dollari stimati per ogni post pubblicato. É l’effetto dell’altissimo numero di follower, che chiaramente rendono le sponsorizzazioni delle star appetibili e molto remunerative. Ronaldo però lo ha battuto. Grazie ai suoi 308 milioni di follower.

The Rock si ferma infatti “solo” a 250 milioni di seguaci sul celebre social network, ed incassa il sorpasso del portoghese. Ronaldo ha infatti più fans virtuali dell’intera popolazione del Brasile. Cinque volte in più di quella che è in Italia. Tali numeri gli permettono di incassare per ogni post 1,6 milioni di dollari, che a conti fatti, secondo la classifica pubblicata dalla Bbc, gli permettono di mettere insieme in un anno una cifra superiore a quella percepita dalla Juventus. Al terzo posto si piazza Ariana Grande, e al quarto Kylie Jenner con 1,49 milioni di dollari per post. Per Selena Gomez 1,47 milioni per ogni scatto. Una classifica che rende l’idea di quanto i proventi in arrivo dai social siano diventati più importanti delle attività principali di queste star. E Cr7, abituato ad essere il numero uno, ha scalato anche questa particolare graduatoria.