Hernani pronto con la valigia: mezza Serie A lo attende

Hernani è diventato un po’ l’oggetto del desiderio di tante squadre. La sua quotazione non è leggerissima, ma il brasiliano può dare il salto di qualità.

Nella disastrosa stagione del Parma ci sono state anche alcune cose positive. Il centrocampo è stato il reparto che meno brutte figure ha compiuto, soprattutto per l’esperienza. Kucka è stato tra i migliori della stagione, così come il brasiliano Hernani, spesso il migliore in campo dei suoi nonostante le gare non troppo eccezionali dei ducali, che hanno chiuso la stagione all’ultimo posto.

In effetti la crescita italiana del centrocampista è stata evidente, soprattutto nel girone di ritorno è stato sempre nel vivo dell’azione. Ha dimostrato di reggere pienamente la Serie A, al contrario di molti suoi compagni di squadra e, con ogni probabilità, non rimarrà nella serie cadetta.

Il Parma si prepara a salutare il suo brasiliano, il cartellino pian pianino sta lievitando. La base è sui sette milioni, ma chissà che il calcolo delle offerte non possa farlo lievitare naturalmente. Perché mancano i registi nelle squadre soprattutto di medio-bassa classifica, e la soluzione Hernani intriga e non poco. Proprio perché, oltre a saper fare da regista e a dare del tu al pallone, il brasiliano non è indolente, abbinando una grande corsa e un dispendio di energie nel rincorrere i suoi avversari.

POTREBBE ANCHE INTERESSARTI >>> Il Parma ha già un grande sostituto

Obiettivo plusvalenza per i ducali

Il Parma aveva preso in prestito per un milione dallo Zenit, Hernani. Facendo poi valere il diritto di riscatto per altri quattro milioni e mezzo circa d’euro, un’operazione importante che rifletteva in pieno il valore del calciatore.

Arrivato nel 2019 in Italia ma subito ambientato, con 32 presenze nella massima serie e un apporto costante. Nella scorsa annata calcistica il ruolino di marcia è decisamente aumentato, 33 gare e ben 7 gol con la maglia del Parma. Non soltanto su rigore, ma anche inserendosi e facendo spesso da centravanti, per supplire alle gravi carenze offensive dei ducali.

Ora ci penserà il mercato a trovare una nuova sistemazione. È interessato il Torino, che vorrebbe praticamente rivoluzionare il suo centrocampo e con Hernani completerebbe il reparto titolare, inserendolo tra Rincon e Mandragora.

Un forte interesse arriva anche da Empoli, ma i toscani non investirebbero subito i sette milioni di partenza, quanto si troverebbe una formula creativa o si punterebbe a lenire il costo del cartellino con qualche scambio.

Ha interesse anche negli altri campionati, sono arrivati sondaggi da Germania e Premier League, perché come centrocampista può essere praticamente universale in mezzo al campo.

L’ultima parola spetta al brasiliano, che comunque pondererà per bene e vorrà una piazza dove crescere e completare il suo cammino. Classe 1994, è ormai un tuttocampista capace di far compiere un salto di qualità a un intero reparto.