Luca Garritano “salva” il Chievo? C’è addio in vista

Luca Garritano potrebbe lasciare il Chievo Verona: il centrocampista può esser pronto per una nuova e più accattivante sfida.

Ci sono centrocampisti che hanno bisogno dei loro tempi per maturare e far vedere quanto di buono possono offrire. Nel caso di Luca Garritano la crescita è stata lenta ma costante, e ora sta diventando un talento cercato sul mercato da tante squadre. Il trequartista del Chievo Verona è reduce da una grande stagione in gialloblu, i nove gol e i dieci assist forniti sono tanta roba da mettere in piazza.

Perché con ogni probabilità le strade si separeranno, i clivensi hanno un po’ ridimensionato il progetto e tra ingaggi e cessioni devono far cassa. Luca Garritano, invece, si sente pronto per una nuova avventura, sarebbe l’ideale anche per qualche squadra di Serie A, oppure per una squadra di Serie B con grandi ambizioni.

In effetti, un elemento del genere è sempre meglio averlo in squadra che contro. Riesce a giocare da trequartista, da terza punta, nonché da mezzala, partendo da sinistra e accentrandosi pericolosamente verso la porta.

Caratteristica che, negli ultimi mesi, in tutta la Serie B è stata particolarmente apprezzata, tanto da accrescere l’interesse intorno al ragazzo originario di Cosenza. Il costo del cartellino non è nemmeno proibitivo: con qualche milione d’euro l’affare è già pronto.

Un talento esploso con calma

La storia di Luca Garritano parte proprio dalla sua Cosenza, essendo anche un … nipote d’arte. Lo zio Salvatore vinse lo scudetto con il Torino nel 1976, Luca invece fu prelevato dalla Calabria e portato nelle giovanili dell’Inter, esordendo poi anche in Europa League.

Seguono poi le avventure di Cesena in più riprese, una capatina anche a Modena e Carpi tanto per restare da quelle parti e un ritorno a casa proprio a Cosenza. Una scelta fatta con il cuore, perché i silani in Serie B all’epoca mancavano da un bel po’ ed era bello provare a vivere un’impresa con la città a supporto.

Nella squadra di Piero Braglia era un po’ l’elemento jolly, segnò poco ma fece un gran lavoro di raccordo in campo, per un Cosenza che si salvò anche brillantemente.

Tornato comunque al Chievo legò… nuovamente il suo nome al Cosenza: il gol decisivo ad agosto, contro il Pescara all’ultima giornata, permise ai calabresi la salvezza diretta e al Chievo Verona anche di raggiungere i playoff.

In questa stagione c’è stata la maturazione definitiva e la consapevolezza di un percorso che cambierà strada. Su Luca Garritano è forte l’interesse delle neopromosse (Salernitana su tutte), ma anche del Monza e del Parma. Per il 4-3-3 del Lecce di Marco Baroni, inoltre, sarebbe l’ideale.

Un elemento polivalente servirà nel corso di tutta una stagione, meglio ancora se garantirà la costanza degli ultimi tempi.