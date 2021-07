Lele Adani spiazza tutti: annuncio clamoroso in diretta tv

Lele Adani a margine della semifinale fra Inghilterra e Danimarca con un annuncio spiazza tutti: lo fa in diretta su Sky.

Lele Adani è uno dei volti più amati dagli appassionati di calcio. Per il suo modo di commentare le partite, per la sua passione per il Sud America, per le tante “perle” lanciate durante i commenti dei match. A margine della gara fra Inghilterra e Danimarca però, è arrivato l’annuncio che ha spiazzato i telespettatori. E a farlo è stato proprio l’ex calciatore, in diretta.

Un messaggio commosso, un saluto. Quello di un ex calciatore e commentatore che ha voluto salutare il suo pubblico. Adani lascia Sky, dopo anni in cui ha sottolineato le gesta dei calciatori rendendole racconto. Adesso i tifosi iniziano a chiedersi quale potrebbe essere la prossima destinazione di uno dei volti più noti dell’emittente satellitare. E intanto sui social la discussione si allarga.

Adani lascia Sky: dove potrebbe andare? I commenti social

L’annuncio arriva quindi dal calciatore. Con la voce un po’ rotta, che racconta l’emozione per l’ultima telecronaca nella casa che lo ha lanciato. Lele Adani lascia Sky, e lo fa dopo aver regalato al pubblico commenti che sono rimasti nella storia. Dalla “Garra Charrua” dopo il gol di Vecino, ai racconti su Almeyda, o ai metodi poco ortodossi per fermare Cristiano Ronaldo e a Dybala, ribattezzato “l’eletto” già quando era giovanissimo.

Ma che problemi avete con adani? Ma magari fossero tutti come lui, è il simbolo della passione, vedetevela senza commento la partita se non amate la passione — D4rius_98 (@ODariocamerino) July 7, 2021

Sono i suoi commenti ad averlo reso beniamino per una larga fetta di pubblico. Ora il suo percorso prenderà una svolta e i tifosi si chiedono quale potrebbe essere la prossima destinazione. Magari Dazn, che potrebbe con il suo acquisto rendere ancora più pesante “lo scippo” sulla Serie A effettuato a Sky. O forse ad Amazon? Difficile saperlo, ma intanto i commenti sui social si scatenano.