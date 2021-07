Patrice Evra impazzisce per l’Italia: l’ex Juve canta e urla sotto la doccia – VIDEO

Patrice Evra a Euro 2020 tifa Italia e lo urla a gran voce dopo la vittoria con la Spagna: il video dell’ex Juve sotto la doccia.

Patrice Evra sa sempre come far parlare di sé. Attivissimo sui social, il francese di origini senegalesi, ex terzino della Juventus rimasto ‘gobbo’ nel cuore, ha voluto gridare al mondo di essere un tifoso dell’Italia agli Europei, e di esserlo per più di un motivo. Carico d’entusiasmo dopo la semifinale vinta dagli Azzurri contro la Spagna, l’ex calciatore ha voluto deliziare i fan con un video davvero speciale.

Se sul campo era un calciatore ottimo e di grande affidabilità, fuori dal campo Evra ha dimostrato di essere un gran comunicatore, in grado di far parlare di sé. Bene o male che sia, ovviamente. E ancora una volta ha fatto centro per elogiare la Nazionale italiana, che il 6 luglio ha regalato a tutti i propri tifosi e agli italiani sparsi per il mondo un sogno, conquistando una finale che fino a un mese fa sembrava davvero remota.

Anche per questo motivo l’entusiasmo è diventato subito contagioso, al punto da far uscire di testa Patrice, che ha scelto di dare un’ulteriore dimostrazione del suo amore con un video speciale in cui ha urlato al mondo: “Grande Mancini, forza Italia!“.

Leggi anche -> Chi è Boubacar Kamara, talento che piace al Milan: le curiosità sul calciatore

Il video di Patrice Evra sotto la doccia per l’Italia

Zio Pat sa come diventare virale sui social. Ma in quest’occasione si è forse superato. Per esprimere il suo amore all’Italia ha scelto di girare un video… sotto la doccia! Ebbene sì, l’ex calciatore francese si è lasciato andare a un lungo monologo mentre si insapona con le mani.

Nel video racconta che molti gli chiedono per chi tifi agli Europei dopo l’eliminazione della Francia, e la sua risposta è sempre la stessa: tifo Italia, ma lo facevo anche da prima dell’eliminazione dei Bleus. Il motivo è presto detto: “Non si sputa nel piatto in cui si mangia“. Patrice ha infatti iniziato la propria carriera proprio nelle serie minori italiane, per poi diventare un idolo alla Juventus.

E proprio dei suoi ex compagni bianconeri, i ‘gobbi’ Giorgio Chiellini e Leo Bonucci, parla nel video, con un entusiasmo trascinante, perché alla fine “vince sempre l’Italia”, capace di risorgere e di reagire dopo che tutto il mondo l’aveva presa in giro per la mancata qualificazione agli ultimi Mondiali. Trattenendo a stento una bestemmia, Pat chiude con un acuto un po’ striminzito sull’iconico ‘vincerò‘ dell’aria Nessun dorma. Ed è un (ennesimo) scroscio di like e commenti guadagnato.