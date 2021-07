Anche in Scozia si tifa Italia: Mancini diventa… Braveheart!

La Scozia si è schierata apertamente contro l’Inghilterra: nella finale di Euro 2020 tiferà per l’Italia.

Mezza Europa nella finale di Euro 2020 tiferà per l’Italia. O perlomeno contro l’Inghilterra. Se da più parti piovono critiche all’Uefa per aver, a detta di molti, favorito i Tre Leoni in questo Europeo, concedendogli tante partite a Wembley e qualche episodio arbitrale non proprio limpido, a schierarsi apertamente a favore degli Azzurri e contro gli inglesi sono i tifosi della Scozia.

In un sondaggio lanciato dal quotidiano indipendentista The National, la gran parte dei lettori hanno affermato di non avere alcun dubbio su chi tifare nella finale dell’11 luglio, dando il proprio sostegno all’Italia. Che non ci sia molta simpatia tra inglesi e scozzesi, a livello calcistico, non è d’altronde una novità. Ma stavolta lo sport si lega anche a questioni di natura politica, che vanno a rafforzare un sentimento a lungo coltivato.

E così, d’un tratto, gli Azzurri sono diventati gli eroi che possono regalare un sogno agli scozzesi, e Mancini si è trasformato sulla prima pagina del quotidiano scozzese in… Braveheart.

Leggi anche -> Inghilterra-Scozia: un derby europeo per la storia del calcio

Mancini-Braveheart: la Scozia tifa Italia

Per chi tifare tra Italia e Inghilterra durante la finale di Euro 2020? I tifosi scozzesi non hanno dubbi: forza Azzurri a tutto spiano. Lo dimostra una prima pagina spettacolare che il quotidiano indipendentista The National ha dedicato alla nostra nazionale, con tanto di Mancini in versione Braveheart con il volto dipinto con il tricolore.

Emblematico, anche oltre la foto, il titolo scelto dal quotidiano: “Save us Roberto, you’re our… final hope / Salvaci Roberto, sei la nostra… speranza finale“. E il sottotitolo spiega anche il motivo per cui la Scozia non può non tifare per l’Italia: “Non potremmo sopportare altri 55 anni in cui ci sbattono in faccia questo successo“. Una doppia stoccata agli inglesi, che per gli scozzesi non arriveranno a nuovi trionfi per tanti altri anni, se pure dovessero vincere.

Today’s front page: Save us Roberto, you’re our final hope! pic.twitter.com/fezSta4ohE — The National (@ScotNational) July 10, 2021

Una prima pagina che ha scatenato l’euforia e l’ironia social non solo dei tanti italiani d’Inghilterra, ma anche dell’intero popolo scozzese. D’altronde, la sfida tra Inghilterra e Scozia è davvero infinita. Non a caso, negli scorsi giorni sullo stesso National attraverso un lungo articolo si è tenuto a specificare come il calcio moderno non sia stato inventato dagli inglesi, ma proprio dagli scozzesi. O tutt’al più dai cinesi. Insomma, qualunque sia il punto di vista, la certezza è una sola: gli Azzurri a Wembley potranno contare sul supporto di un altro popolo.