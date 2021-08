Tabellone Coppa Italia, che incroci ai quarti: supersfida per Mourinho

Il tabellone della Coppa Italia e i possibili incroci ai quarti di finale: José Mourinho sogna la supersfida se supera gli ottavi.

La Lega Serie A ha ufficializzato il tabellone di Coppa Italia, torneo che comincerà tra qualche giorno. Precisamente, saranno Ternana-Avellino e Alessandria-Padova ad aprire la competizione l‘8 agosto, seguite dalle due sfide del giorno successivo con Perugia-Sudtirol e Como-Catanzaro.

La Coppa Italia è stata vinta dalla Juventus nella scorsa edizione contro la finalista Atalanta. Il tabellone del torneo regala subito possibili incroci interessanti. Si partirà con turni preliminari, poi trentaduesimi nella quale entreranno in scena anche diverse società di Serie A e Serie B. Saranno tutte gare secche tranne le semifinali che avranno il doppio confronto.

Le favorite alla vittoria entreranno in scena solo dagli ottavi di finale in poi, quindi da gennaio 2022, ma hanno scoperto già in quale lato del tabellone di Coppa Italia sono schierate e possono già prevedere un pericoloso incrocio ai quarti di finale. Per José Mourinho possibile supersfida contro la sua ex.

Tabellone Coppa Italia, Inter e Roma possibile scontro ai quarti

Il sorteggio può regalare grandi sfide già dagli ottavi in poi. Infatti, la Juventus avrà la possibilità di giocare la prima partita del torneo contro il Torino, se la squadra granata supera tutti i turni. Sullo stesso lato dei bianconeri c’è il Sassuolo, possibile avversaria dei quarti di finale.

Lato di tabellone poco fortunato per il Napoli, che rischia di beccare agli ottavi il Benevento o la Fiorentina. Ai quarti possibile confronto con l’Atalanta, posta nello stesso quadrato di tabellone. E ancora, Pioli può affrontare la sua ex Lazio ai quarti. Per il Milan pericolo Genoa agli ottavi o sorpresa Salernitana, ma tutto dipenderà dai passaggi del turno.

Infine, l’ultimo lato di tabellone di Coppa, regala un possibile incrocio ai quarti di finale da sogno: Inter-Roma, con Simone Inzaghi contro José Mourinho. Ovviamente, nerazzurri e giallorossi dovranno superare prima gli ottavi, con i primi forse più sfortunati nel sorteggio.