Mbappé al Real Madrid: maglia e numero nello store ufficiale, poi la rivelazione

La maglia di Kylian Mbappé spunta nello store ufficiale del Real Madrid, con tanto di numero 7: non è un fotomontaggio, è tutto vero.

Il sogno di Kylian Mbappé potrebbe essersi realizzato. Il talento francese non ha rinnovato il contratto del PSG in scadenza al prossimo giugno 2022 ed è stato accostato per molti mesi al Real Madrid. Tuttavia, il club spagnolo non riesce a convincere il Paris Saint-Germain, che non ha alcuna intenzione di liberarsi del classe 1998. Infatti, la dirigenza parigina vorrebbe prolungare la permanenza del francese, ma i desideri del calciatore sono tutt’altri.

Mbappé avrebbe un sogno nel cassetto, ossia quello di giocare con la maglia numero sette del Real Madrid, inseguendo le orme di Cristiano Ronaldo. Presto fatto, allo store ufficiale della squadra blanca è spuntata la divisa con il cognome del francese, al fianco di Kroos. Ma il mistero è stato risolto.

Mbappé, la maglia allo store del Real Madrid: il simpatico scherzo

Non si tratta di nessun indizio di mercato. Il Real Madrid non ha pagato il PSG e Mbappé non andrà in Spagna, almeno non ora. Quello che è successo nello store del club più titolato al mondo è un simpatico scherzo. Infatti, un tifoso ha inserito la nuova maglia della squadra blanca, stampata con il 7 e il nome “Mbappé“. Non si tratta di un fotomontaggio perché la divisa di gioco è vera, ma ovviamente non è in vendita e non si tratta di nessuno scoop di calciomercato.

Dunque, Mbappé non è ancora un giocatore delle merengues. Ma forse si tratta solo di tempo. Dal prossimo anno sarà svincolato e potrà decidere liberamente dove giocare la stagione 2022-23, quella che porta ai Mondiali in Qatar tra novembre e dicembre 2022.