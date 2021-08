Chi è Tammy Abraham: l’Atalanta sul collezionista di gol e…scarpe – FOTO

Pupillo di Lampard, centravanti di qualità, collezionista di scarpe e proprietario di un bolide costosissimo: ecco chi è Tammy Abraham.

É rivoluzione di mercato in Serie A, e parte dagli attaccanti. L’addio di Lukaku all’Inter spingerebbe Marotta e Ausilio a fiondarsi su Zapata, e per l’offerta giusta Percassi potrebbe cedere. Il condizionale è d’obbligo, perché la Dea, con l’incasso di Romero, è pronta ad investire su Demiral e avrebbe ancora un gruzzoletto per rafforzare la squadra. Non c’è necessità di privarsi del colombiano, ma in caso di proposta irrinunciabile è già pronto il sostituto.

Tutto parte dal Chelsea, e tutto si chiuderebbe proprio grazie ai Blues, che sarebbero disposti a cedere l’attaccante giusto all’Atalanta. Sarebbe Tammy Abraham, che per chi non lo conosce è stato il pupillo di Frank Lampard, che nell’esperienza alla guida dei londinesi lo schierò da titolare fisso nel suo undici. Lui rispose a suon di gol, e intanto su Instagram mostra le sue passioni e l’incredibile collezione di scarpe.

Chi è Tammy Abraham: il centravanti appassionato di moda che guida l’auto dei sogni

Dodici gol in 32 presenze nell’ultima stagione, una Champions alzata al cielo e gli occhi addosso di molti club. Tammy Abraham piace anche al Milan, ma è l’Atalanta ad averlo messo nel mirino in caso di addio a Zapata. L’attaccante è il classico centravanti che finalizza il lavoro della squadra, ma sa fare assist, gioca per i compagni ed è forte fisicamente. Fuori dal campo è un ragazzo che ama la moda e lo mostra su Instagram.

Ha infatti una incredibile collezione di scarpe che condivide orgogliosamente con i fans, e adora gli abiti di alta moda. L’altra grande passione è l’alta velocità. Spesso Abraham si fa fotografare con una Mercedes Slr Mclaren che vale circa 700 mila euro. Una cifra altissima per un bolide che è fra i gioielli più ambiti della casa automobilistica. Ecco chi è Abraham, che è corteggiatissimo dall’Atalanta, decisa a portarlo a Bergamo nel caso in cui dovesse partire Duvan Zapata.