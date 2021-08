Calciomercato, il Milan trema: un’altra stella via a parametro zero?

Calciomercato: il Milan rischia di perdere un altro pilastro della rosa a zero, scopriamo insieme di chi si tratta.

Manca poco alla chiusura di mercato e le squadre si apprestano ad ultimare gli ultimi ritocchi. Il 31 agosto, è questa la data in cui si chiudono definitivamente i giochi; poi per poter fare le prossime cessioni o acquisti, si dovrà aspettare il 3 gennaio, giorno di apertura della finestra di mercato invernale. Il Milan anche dopo l’arrivo di Alessandro Florenzi, sta ancora lavorando per dare a Stefano Pioli un nuovo trequartista, al momento alla dirigenza rossonera piace molto il profilo di Vlasic del CSKA Mosca. Mentre per il centrocampo dei diavoli si sta pensando ad un possibile ritorno di Tiémoué Bakayoko.

Ma non è tutto qui, infatti i rossoneri si trovano in una situazione alquanto spinosa che potrebbe far perdere alla rosa meneghina uno dei giocatori più importanti a parametro zero.

Calciomercato, altra stella del Milan in uscita?

Uno dei problemi messi in primo piano dalla dirigenza del Milan, è quello relativo al caso Franck Kessie. Il giocatore della Costa D’Avorio anche se ha rassicurato i tifosi e le dirigenza dicendo di voler rimanere in maglia rossonera, non ha ancora firmato il rinnovo con il club meneghino. In più iniziano ad arrivare delle voci preoccupanti dall’estero, riguardo all’interessamento di una big europea.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Milan, rinforzo dalla Bundesliga: acquisto ad un passo

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Donnarumma spiega l’addio al Milan, tifosi infuriati: “Traditore”

Il Barcellona si sarebbe appassionato all’idea del giocatore ivoriano, che vista la scadenza di contratto nel 2022, potrebbe arrivare in maglia blaugrana a zero. Il club catalano si sta facendo prendere dagli acquisti a parametro zero; quest’anno è stata la volta di Depay e Aguero, entrambi arrivati a scadenza di contratto, mentre per l’anno prossimo in lizza ci sono Kessie e Goretzka giocatore del Bayern Monaco. Sull’ivoriano però c’è anche l’ombra della Juventus, che nonostante il neo acquisto di Manuel Locatelli, vuole accaparrarsi un altro centrocampista di lusso.