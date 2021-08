Calciomercato Milan, rinforzo dalla Bundesliga: acquisto ad un passo

Calciomercato Milan: continua la ricerca di centrocampisti in casa rossonera, in arrivo un rinforzo dalla Germania.

Mancano 3 giorni all’inizio della Serie A e alcune squadre si trovano ancora con delle posizioni mancanti. Tra queste ci sta il Milan che sta tentando di trovare un centrocampista da dare a Stefano Pioli. La dirigenza rossonera ha visionato molti profili e tutti si sono rilevati incompatibili alla causa meneghina. In questi giorni è uscito un altro nome per il centrocampo del Milan. Che sia finalmente il profilo giusto? Scopriamo di seguito di chi si tratta.

Calciomercato Milan, il nome per il centrocampo rossonero

La dirigenza del Milan ha messo nel mirino un giocatore che milita in Bundesliga, si tratta di Florian Grillitsch attualmente legato all‘Hoffenheim. Il giocatore austriaco è un centrocampista che predilige il ruolo da regista, è un giocatore con una buona visione di gioco e delle ottime qualità tecniche. Il classe 95 inoltre difficilmente perde palla o spreca delle giocate. Una delle sue migliori armi è il suo tempismo, che può risultare decisivo in campo. Grillitsch può ricoprire anche i ruoli di trequartista e mezz’ala, rendendolo un candidato perfetto per il centrocampo di Stefano Pioli.

Il giocatore dell’Hoffenheim è in scadenza di contratto, che è prevista per il 30 giugno 2022. Questo particolare potrebbe portare qualche sconto per il Milan, infatti il club tedesco è intenzionato a chiudere la trattativa per il giocatore il più presto possibile. Se l’affare non è ancora andato in porto è perché nonostante tutto la dirigenza biancoblu chiede 10 milioni di euro per il cartellino del giocatore, cifra ancora troppo alta per le casse rossonere.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Florenzi al Milan: nel 2016 il gol che esonerò Pioli

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Milan, ritorno di fiamma per i rossoneri? Di chi si tratta

La carriera di Florian Grillitsch

Florian Grillitsch nasce a Neunkirchen il 7 agosto 1995. Inizia la sua carriera nel mondo del calcio nelle giovanili del St. Pölten, una squadra austriaca, per poi passare nel 2013 al Werder Brema, dove nel 2015 esordisce in prima squadra nella massima serie tedesca. Militerà con la maglia biancoverde fino al 2017, quando passerà poi all’Hoffenheim, dove gioca tuttora.