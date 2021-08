Messi cerca casa: le folli pretese della pulce per la nuova dimora

Lionel Messi è arrivato a Parigi già da un po’, attualmente è in cerca di una casa per lui e la sua famiglia, scopriamo le possibili opzioni.

Al momento Lionel Messi e la sua famiglia si trovano a Parigi, in attesa di trovare una collocazione fissa per questi anni che passeranno nella capitale francese. Mentre cercano la nuova dimora, la famiglia Messi sta alloggiando (sotto consiglio dell’amico Neymar) nel hotel Le Royal Monceau, un lussuoso albergo poco distante dall’arco di Trionfo. Per soggiornare qui la pulce sta spendendo ben 20mila euro a notte. Per il bene dei loro tre figli, la coppia formata da Antonella Rocuzzo e Lionel Messi deve assicurarsi di trovare la casa perfetta nella posizione migliore.

Le pretese di Messi

Il motivo per cui il campione ex Barcellona non è ancora riuscito a trovare un’abitazione è dovuto alla sue alte pretese. Infatti secondo un’agenzia immobiliare che sta aiutando nella ricerca della casa, la coppia vorrebbe un’abitazione simile alla loro casa a Barcellona. Quindi una villa con giardino, piscina in uno stile moderno e che sia pronta fin da subito. Il fatto che a Parigi una casa del genere è molto difficile da trovare soprattutto nel mercato degli affitti, che è quello che interessa maggiormente all’attaccante argentino.

Le possibili nuove case della pulce

Una delle case proposte al numero 30 del PSG, si trova a Villa Montmorency in uno dei quartieri più ricchi di Parigi. L’abitazione situata qui è una villa di ben 952 mq, con un giardino di 1300 mq. Il prezzo per questa lussuosa dimora è di ben 25 milioni di euro. Un’altra opzione potrebbe essere un casa di “soli” 500 mq situata però più in periferia, si troverebbe nella zona di Triel-sur-Sine. La villa dispone di ben 10 camere ed è circondata da un giardino di 1500 mq, il costo dell’immobile viene “solo” 2,8 milioni di euro.

La zona di Neuilly-sur-Seine sarebbe perfetta per la famiglia Messi, è situata anche vicino la scuola spagnola dove vogliono mandare i loro figli. In questa zona sono presenti due possibili immobili. La prima villa misura 813mq con all’interno una piscina coperta ed un giardino di 300mq, il costo si aggira intorni ai 25 milioni di euro. Mentre la seconda è un complesso enorme di 1300 mq più ulteriori 1370 mq di giardino, ad un prezzo di 20 milioni di euro.