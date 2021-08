Calciomercato Lazio, Sarri vuole un attaccante: di chi si tratta

Calciomercato Lazio: La dirigenza biancoceleste vuole regalare un altro attaccante a Maurizio Sarri. Scopriamo insieme di chi si tratta.

La Serie A è iniziata e la prima giornata si è conclusa ieri con i posticipi del lunedì di Cagliari- Spezia e Sampdoria-Milan. L’Era di Maurizio Sarri in casa Lazio è iniziata molto bene con una vittoria di 3 a 1 in casa dell’Empoli. Ora la dirigenza biancoceleste è interessata ad un nuovo nome per l’attacco e prima della fine di mercato potrebbe arrivare una gradita sorpresa al tecnico napoletano. Scopriamo insieme di chi si tratta.

Calciomercato Lazio, un nuovo nome per l’attacco

Dopo l’arrivo di Pedro alla Lazio, la dirigenza capitolina sta pensando ad un eventuale terzo attaccante esterno per la rosa guidata da Sarri. Il nome in pole per questa posizione è quello di Jeremie Boga giocatore del Sassuolo. Il giovane francese è un’ala offensiva che può giocare in entrambe le corsie. Il classe 97 è un giocatore molto versatile e può ricoprire più ruoli della fase offensiva come il trequartista o la seconda punta, è inoltre molto abile nel accentrarsi e tirare di destro, per questo motivo il più delle volte viene utilizzato come ala sinistra. I suoi punti di forza sono: la grande velocità, il reparto tecnico e l’abilità nel dribbling, è anche un ottimo tiratore dalla media e breve distanza.

Un profilo di tutto rispetto che negli ultimi anni al Sassuolo sta facendo uscire fuori tutte le sue qualità. Tutte queste caratteristiche potrebbero tornare molto utili a Sarri così da avere una pedina in più per variare le strategie d’attacco. L’ostacolo maggiore è il suo prezzo, che nel tempo e lievitato sempre più. Di seguito i dettagli della trattativa.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Immobile e la passione per le supercar: bolidi italiani e non solo

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Empoli pronto e sicuro: Lazio, il rischio è dietro l’angolo

Il prezzo richiesto dal Sassuolo

Il Sassuolo per il proprio gioiellino francese chiede una cifra non indifferente, infatti secondo la Gazzetta dello Sport, il prezzo richiesto si aggira intorno ai 25 milioni di euro. Una cifra di certo impegnativa che potrebbe far desistere Lotito. Per ulteriori informazioni non resta che aspettare altre notizie.