Diletta Leotta incantevole a Venezia: “Che geometrie” – FOTO

La bellissima ed incantevole Diletta Leotta trascorre dei giorni a Venezia: i fan restano senza parole e commentano gli scatti.

Dopo il suo compleanno e l’avvio della stagione calcistica su DAZN con la sfida tra Inter e Genoa, la bellissima conduttrice siciliana è partita per un viaggetto e staccare dai rumors sulla sua sfera sentimentale. Diletta Leotta ha trascorso alcuni giorni a Venezia con la sua amica di sempre Lorenza Di Prima, incantando come sempre i suoi follower a colpi di scatti e stories su Instagram.

Secondo alcune indiscrezioni, il rapporto tra la presentatrice e l’attore turco Can Yaman sarebbe in crisi. Al momento, Diletta non smentisce alcuna notizia – d’altronde dovrebbe farlo ogni settimana – e si gode il meritato relax in gondola e tra le bellezze veneziane.

Diletta Leotta, gli scatti di Venezia incantano i fan – FOTO

La conduttrice di DAZN ha visitato il museo “La Collezione Peggy Guggenheim” e si è fatta immortalare con qualche scatto che ha prontamente condiviso sul suo account social. Diletta Leotta ha indossato semplicemente un top corto colorato ed un lungo jeans, ma i fan più attenti hanno notato le curve del suo sinuoso corpo.

Letteralmente incantati, i follower della presentatrice calcistica più famosa d’Italia hanno commentato le foto postate su Instagram: “Che geometrie nella terza foto – scrive un utente – Ottimo gioco di quadri e curve“, facendo riferimento ad un’immagine con un’opera d’arte alle spalle di Diletta. Il suo sorriso smagliante e il volto sereno hanno folgorato tutti i suoi seguaci. Leotta ha fatto nuovamente centro nel cuore dei fan.