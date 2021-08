Incredibile effetto Ronaldo sui social: profilo United impazzito

Il profilo Twitter del Manchester United vola, e Ronaldo non è ancora un calciatore dei Red Devils: numeri impressionanti.

Lo chiamano effetto Ronaldo. Non è solo l’impatto che il portoghese offre in campo ai club che lo prendono, ma anche tutto ciò che ruota attorno ad un calciatore che è una vera e propria azienda vivente. La Juventus lo sa bene, dopo aver realizzato vendite da record delle casacche bianconere con il 7 sul retro. E l’effetto Ronaldo è tremendamente impattante anche per il Manchester United, che ancora non ha ufficializzato l’acquisto e già vola sui social.

Il profilo Twitter dei Red Devils è decollato, con numeri incredibili in pochi minuti e una quantità di followers che hanno aggiunto ai loro preferiti la pagina del club da capogiro. Ecco cosa sta accadendo in questi minuti. Anche su Instagram.

Ronaldo al Manchester United: i numeri sui profili social del club decollano

Provare per credere. É l’unico modo per rendersi conto dell’impatto che Ronaldo avrà al Manchester. Il gioco è semplice. Basta aprire su Twitter il profilo dei diavoli rossi da mobile, dove i numeri sono al dettaglio, e aggiornarlo di frequente, notando i numeri dei followers che crescono in maniera repentina. Nel primo pomeriggio la pagina Twitter ufficiale raccoglieva circa 26 milioni e 450 mila followers, che in pochi minuti sono aumentati di circa 11 mila unità. Ad ogni aggiornamento, 10 secondi dopo il precedente, il conteggio lievita di circa 20 seguaci in più. Con una media incredibile.

Leggi anche: Ronaldo a Manchester: offerta ufficiale, cifra e dettagli

Anche su Instagram Ronaldo ha già regalato in poche ore circa 100 mila followers in più al club, che intanto spegne i social e lavora a testa bassa. Manca solo l’ufficialità, e poi sarà ufficiale il suo ritorno in Premier. Con tutto ciò che ne consegue. Social alle stelle, la 7 dei Red Devils che tornerà iconica, e una lunga serie di benefici che la persona più seguita del pianeta sui social porterà a Manchester. E intanto che l’articolo scorre, provate un po’ a riaggiornare il profilo degli inglesi.