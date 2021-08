Mauro Icardi, l’icredibile collezione di supercar: bolidi da 300 orari

Scopriamo insieme la collezione di auto di Mauro Icardi, nel suo garage ci sono bolidi che superano anche i 300 Km/h.

Mauro Icardi nasce a Rosario il 19 febbraio 1993, è un calciatore argentino che attualmente milita in Ligue 1 con il Paris-Saint Germain. Inizia la sua carriera calcistica nelle giovanili del Vecindario per poi passare prima alle giovanili del Barcellona e poi in quelle della Sampdoria. Con la squadra ligure il 12 maggio 2012 fa il suo esordio nel calcio professionistico, giocando in una partita valida per il campionato italiano di Serie B. Dai blucerchiati passerà poi all’Inter dove avrà la sua consacrazione al livello mondiale, vincendo anche una classifica marcatori di Serie A (al pari di Immobile) nella stagione 2017/2018, segnando ben 29 gol. Infine nel 2019 si trasferisce al PSG, dove gioca tuttora.

Della sua vita privata sappiamo che è sposato con Wanda Nara, da cui ha avuto due figlie. Inoltre l’attaccante argentino come molti altri suoi colleghi ha la passione per i motori, e grazie al suo stipendio si è potuto togliere più di qualche sfizio. Scopriamo insieme le auto nel garage del bomber classe 93.

Il garage di Mauro Icardi e Wanda Nara

Tra le auto più veloci in suo possesso spiccano sicuramente due auto della casa del toro. La prima è una Lamborghini Huracan Spyder, la supercar monta un motore V10 e grazie ai suoi 610 cavalli, va da 0 a 100 Km/h in 3,4 secondi e può raggiungere i 324 Km/h. Il costo del bolide si aggira intorno ai 210mila euro.

L’altro bolide ad alta velocità che possiede il numero 9 del PSG, è una Lamborghini Gallardo di colore bianco, questa macchina ha 560 cavalli di potenza e può toccare i 324 Km/h, inoltre arriva a 100Km/h in 3,9 secondi. Il costo dell’auto è stimato intorno ai 200mila euro.

Nella collezione del bomber argentino non può non mancare una Rolls Royce Ghost bicolore, bianco e nera la colorazione scelta per la loro auto di lusso.

Icardi e Wanda Nara inoltre sono dei fan dei Suv e fuoristrada, infatti nel loro parco auto ci sono anche: una Bentley Bentayga, una Range Rover Sport, una Mercedes Classe G e il loro Hummer H2.