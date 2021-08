Federico Chiesa, che fidanzata: Benedetta Quagli incanta tutti

Scopriamo insieme qualcosa in più su Benedetta Quagli la bellissima ragazza che ha stregato Federico Chiesa.

Federico Chiesa nasce a Genova il 25 ottobre 1995, è figlio d’arte, visto che suo padre Enrico ha militato a sua volta in Serie A, ha un fratello minore di nome Lorenzo, anche lui gioca a calcio. Chiesa ha iniziato la sua carriera calcistica nelle giovanili della Settignanese, per poi spostarsi nelle giovanili della Fiorentina dove maturerà fino a raggiungere la prima squadra. Nel 2016 arriva il suo esordio nel mondo del calcio che conta, nella partita di Serie A persa contro il Torino per 2 a 1. Da quel giorno accumula sempre più minuti fino a diventare un punto fermo della squadra viola. Apprezzato anche in campionati esteri, nella stagione 2020/2021 passa alla Juventus con la formula del prestito biennale più obbligo di riscatto fissato a 40 milioni più bonus.

Il giovane giocatore è attualmente fidanzato con la bella Benedetta Quagli, scopriamo qualcosa in più su di lei.

Chi è Benedetta quagli la ragazza di Federico Chiesa?

La fidanzata del giocatore bianconero è Benedetta Quagli nata a Firenze nel 2001. La ragazza ha scelto di seguire Federico Chiesa a Torino, ora abitano insieme nella capitale delle Alpi. Benedetta Quagli inoltre ha un gran seguito sui social, infatti il suo profilo Instagram conta ben 257mila follower. Nel suo account posta ogni genere di scatto, dalla vita quotidiana, ai bei paesaggi, alle serate con gli amici fino ad arrivare alle foto con il suo fidanzato.

Inoltre è estate e non possono mancare le foto in spiaggia, come l’ultima postata solo sue giorni fa dove viene ritratta sul lettino, sdraiata a pancia in giù insieme alle sue due cagnoline. Insomma la Quagli sta diventando una vera e propria influencer, con sempre più riscontri positivi nei suoi post e con i follower che continuano a crescere.