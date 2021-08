Mitchell Dijks e l’infortunio “salvezza”: il Bologna ringrazia

Mithcell Dijks per una volta deve “ringraziare” un infortunio: bloccato per alcune settimane, è rimasto al Bologna senza poter ascoltare sirene provenienti dal calcio mercato.

Il Bologna ha tirato un sospiro di sollievo, anche se ha sempre bisogno di maggiori garanzie sulla fascia sinistra. L’infortunio di Mitchell Dijks è stato quasi una premonizione, perché ha allontanato tutte le squadre che avevano fatto un pensiero sul terzino sinistro.

In tempi del genere, meglio aggrapparsi a tutto. Così la tenuta non stabile del difensore olandese ha scoraggiato, in qualche modo, tutte le contendenti. È un infortunio al piede che sarà smaltito nei prossimi giorni, ma tanto è bastato per farlo rimanere a Bologna. Dopo la pausa per le nazionali dovrebbe tornare a pieno ritmo in campo, soprattutto per dimostrare di essere il trattore che tutti ricordano sulla fascia.

Proprio quella del trattore è stata la chiave con i tifosi del Bologna. Che hanno subito affibbiato questo nomignolo al difensore per la capacità di… arare la fascia di competenza. Su e giù a moto continuo, la curva felsinea ha apprezzato il ragazzo per la tenacia in campo. E Mitchell Dijks a suo modo ha ricambiato: si è presentato un giorno a Casteldebole proprio in sella a un trattore. Complimenti per il coraggio.

Il primo olandese del Bologna

In effetti, era già passato alla storia come il primo olandese del Bologna, nell’epoca moderna ne sono arrivati e ne stanno arrivando altri. Ma il difensore è stato il primo con una storia tutta curiosa intorno. Cresciuto nel fulgido settore giovanile dell’Ajax ha avuto una carriera molto movimentata. Prima l’esordio con i lancieri, poi l’esperienza con l’Heerenveen e con il Willem II, per accumulare qualità e tanta pratica sulla zona sinistra del campo.

Giocando da terzino in una difesa a quattro, a cinque addirittura sia in difesa che a centrocampo: polivalente sulla fascia sinistra, purché si corra e anche tanto.

Altre due stagioni all’Ajax e poi un prestito al Norwich City, esperienza inglese non continuata visto poi il ritorno in casa olandese. Che non ha rinnovato poi il contratto all’olandese, preso così a parametro zero dal Bologna.

Che lo lanciato nella mischia senza paura, e Dijks ha ricambiato subito con un gol in Coppa Italia contro il Padova e uno in campionato contro la Spal nella sua prima stagione italiana, fatta da 25 presenze in Serie A.

L’infortunio grave, una lesione al dito del piede lo ha tenuto addirittura fermo per sei mesi, non dando tanta continuità al suo percorso italiano. Ora è alla sua quarta stagione in Serie A, vuole superare tutti gli acciacchi e tornare a essere protagonista. Allontanando con decisione tutte le pretendenti al trattore.