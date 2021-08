Federico Bernardeschi clamoroso retroscena su Veronica Ciardi: “Ho avuto paura”

Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi si sono sposati a due giorni dalla vittoria dell’Italia a Euro 2021. Svelati i retroscena della loro storia d’amore.

Prima quella magica notte a Wembley, poi i festeggiamenti a Piazza del Popolo con gli azzurri e ora il matrimonio con Veronica Ciardi al duomo di Carrara. In attesa di capire se il suo futuro sarà nuovamente in bianconero, o dovrà prepararsi ad una nuova avventura lontano da Torino, Federico Bernardeschi si gode il suo meritato momento di riposo.

Un paio di giorni dopo le nozze, il calciatore e l’ex concorrente del Grande Fratello hanno deciso di raccontarsi al settimanale Chi di Alfonso Signorini, rivelando alcuni retroscena sulla loro storia d’amore e annunciando l’attesa di un terzo figlio, che si aggiungerà alle altre due Diva e Lena.

“Ho avuto paura”, la crisi prima del sì… e il terzo figlio

Durante l’intervista la coppia ha ripercorso le tappe della propria storia insieme. “Uscivamo entrambi da due relazioni tossiche”, spiega l’ex gieffina, ” ci siamo trovati nel momento peggiore e, insieme, lo abbiamo trasformato in qualcosa di bello”. Sempre la Ciardi racconta come la primissima proposta fosse arrivata 2 anni fa, durante un viaggio alle Bahamas.

“La solita paura mi ha fatto dire un sì che poi è diventato un ni e poi un no. Le nostre anime non erano pronte”, spiega la showgirl. “E poco dopo… dal paradiso all’inferno. Ci siamo lasciati”. Una rottura che, in realtà, come rivela lo stesso Bernardeschi, non è durata più di qualche mese: “Quando ho capito che se ne stava andando per paura, quando ha iniziato a non rispondermi al telefono, ho preso un gommone da Ibiza e sono andato a rapirla a Formentera”. Infine, nell’ultima parte dell’intervista i due hanno fatto un ultimo, bellissimo, annuncio: “a Chi annunciamo che… la famiglia si allargherà ancora!”

Mattia Maccarone